Risque postopératoire de delirium: des facteurs de risque qu’il faut connaître…

Eviter la survenue d’un delirium est une gageure en péri opératoire. Pour ce faire, il faut au minimum arrêter suffisamment tôt les benzodiazépines et les anticholinergiques et assurer un apport correct en liquides chez les personnes à faible risque. En cas de risque élevé, on veillera en plus à assurer un rythme veille-sommeil correct et on proposera si possible des alpha-2 agonistes. Pour préciser ce risque, on se base sur l’âge, la présence de comorbidités et de comédications, la durée et le site de la chirurgie (pour évaluer le risque de saignement péri opératoire), la prise d‘anticholinergiques, la consommation d’alcool et l’état nutritionnel ainsi que l’état cognitif et l’état général. On apprécie aussi la présence d’une déshydratation, d’une dysnatrémie, de douleurs et d’anomalies motrices (Parkinson). L’âge et la fonction rénale doivent également être pris en compte pour évaluer le risque. Un risque que l’European Society of Anaestesiology vient de résumer dans un article de consensus (Eur J Anaesthesiol. 2017 Apr ; 34(4): 192-214).

Dr Dominique-Jean Bouilliez