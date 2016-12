Risques sanitaires et environnementaux : une charte pour l’ouverture des données au public

Sept établissements publics de recherche, d'expertise et/ou d'évaluation des risques dans les domaines de la santé et de l’environnement viennent de s’engager en faveur de l’ouverture de leurs travaux à la société, en signant une charte début décembre. Initialement signée en 2008 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), rejoints en 2011 par l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) et l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), la charte de l’ouverture à la société est aujourd’hui adoptée par deux nouveaux établissements publics, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et Santé publique France.

En adoptant cette charte, les signataires s’engagent ainsi à « poursuivre l’ouverture et la transparence de leurs processus de recherche, d’expertise et/ou d’évaluation des risques, à améliorer le partage des connaissances scientifiques disponibles et des incertitudes qui les entourent, et à mieux prendre en compte la contribution des acteurs de la société dans les processus de recherche et/ou d’évaluation des risques ». Les sept établissements qui ont tous la charge de fournir à l’Etat un appui scientifique et technique relatif aux risques dans les domaines de la santé et de l’environnement, et ce dans une perspective d’aide à la décision, estiment que le respect des termes de la charte contribuera à « renforcer la qualité des travaux que ces établissements apportent aux décideurs publics, ainsi que la confiance de la société à l’égard des processus de décision ».

Afin de réussir ce processus d’ouverture, les organismes partie prenante de cette démarche s’engagent également à renforcer la capacité de leurs personnels à dialoguer avec la société, à prendre part à des démarches participatives d’évaluation et même à en animer. Il leur faudra pour cela, préalablement, « identifier les ressources nécessaires à l’implication de la société » et « les mobiliser en concertation avec les commanditaires de l’expertise ».

Benoît Thelliez