Rivières contaminées par des cyanobactéries : alerte après le décès de plusieurs chiens

Chinon, le mardi 22 août 2017 - Ce lundi, un chien qui se baignait avec ses maîtres dans la rivière La Vienne dans le secteur de Chinon a été victime de vomissements et de convulsions. Bien que rapidement pris en charge par un vétérinaire, l’animal est décédé. Cette affaire présente des similitudes avec le décès de plusieurs autres chiens dans des départements limitrophes, après des baignades dans des eaux calmes et stagnantes. Ainsi, dans le Maine et Loire, 12 intoxications de chiens dont huit mortelles ont été recensées depuis le 9 août, selon la Direction départementale de protection des populations. La contamination de la Loire et de certaines rivières par des cyanobactéries toxiques a d’ailleurs été confirmée. La préfecture d'Indre-et-Loire avertit que «». Ces mises en garde et même les interdictions n’empêchent cependant pas de nombreux estivants de s’égayer dans des eaux peu recommandables, avec des conséquences parfois dramatiques.

M.P.