Rougeole : alerte en Ardèche

Privas, le jeudi 17 août 2017 – Les alertes se multiplient concernant l’augmentation des cas de rougeole. Selon des données récemment publiées par Santé publique France, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2016, quelque 24 000 cas de rougeole ont été recensés (dont près de 15 000 pour l’année 2011). Si l’année 2016 a été marquée par un recul du nombre de cas (qui n’a pas dépassé 79), les premiers mois de 2017 sont le théâtre d’une nouvelle flambée. Ainsi, 387 rougeoles ont été signalées entre janvier et le 31 juillet. Les complications ne sont pas rares, puisque 154 patients ont dû être hospitalisés, deux encéphalites et trente-et-une pneumopathies sévères ont notamment été déplorées.

Zones sensibles

Principalement liés à une couverture vaccinale insuffisante, les foyers épidémiques constatés sont très inégalement répartis sur le territoire. A l’exception de deux foyers situés en Moselle et en Alsace, la majorité est située dans la moitié du Sud de la France. Dans cette zone, certains départements sont par ailleurs plus affectés que d’autres, dont l’Ardèche qui connaît une incidence située entre 1 et 4,99 cas pour 100 000 habitants. La situation tend même à s’aggraver dans cette région où l’Agence régionale de santé (ARS) a confirmé que quatre personnes avaient dû être hospitalisées entre le début du mois de juillet et le 10 août, tandis que quelques autres cas n’ayant pas nécessité d’admission ont été déclarés. Cette inégale répartition géographique reflète les disparités concernant les habitudes vaccinales. Ainsi, en Ardèche, la couverture vaccinale ne dépasse pas 71 %, soit un taux inférieur de dix points à la moyenne nationale, qui est déjà insuffisante. Cet exemple de l’Ardèche illustre tout à la fois la probable nécessité d’une action de l’état (qui a récemment décidé de rendre obligatoire la vaccination contre la rougeole) et tout en même temps la difficulté probable de convaincre la population, dans certaines localités en particulier, de la nécessité de l’immunisation.

Léa Crébat