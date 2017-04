Rougeole : la France concernée par l’alerte de l’OMS

Paris, le vendredi 7 avril 2017 - Il y a tout juste un an, l’OMS affirmait que l’Europe n’avait jamais été aussi près d’éradiquer la rougeole. En février dernier, pour encourager l’Ukraine à prendre des mesures d’élimination immédiates, la représentante du bureau de pays de l’OMS, le docteur Marthe Everard, avait déclaré : « Comme plus de 30 pays de la Région européenne ont réussi à interrompre la transmission endémique de la rougeole en très peu de temps, nous savons que cet objectif est réalisable ». Mais 14 pays sont encore endémiques (dont la France) et voilà que la rougeole se propage à nouveau en Europe : 559 cas ont été signalés rien que sur le mois de janvier 2017 et le nombre est prévu à la hausse pour février. L’épidémie sévit principalement en Roumanie mais touche aussi Ukraine, Pologne, Italie, Allemagne, Suisse … ainsi que la France où les ARS sont en alarme, surtout dans les régions où la couverture vaccinale est faible.

Couverture insuffisante

Zsuzsanna Jakab, directrice régionale de l’OMS pour l’Europe, déplore que les progrès réalisés soient mis à mal par cette nouvelle propagation du virus de la rougeole, due à l’insuffisance de couverture vaccinale à deux doses. D’où l’alarme lancée par l’OMS pour limiter les conséquences sur la santé publique. En effet, si cette maladie extrêmement contagieuse est surtout mortelle chez l’enfant malnutri (17 décès sur 3196 cas en Roumanie depuis le début de l’épidémie actuelle), les pays développés ne sont pas épargnés : en France durant l’épidémie de 2008-2012, 10 décès (sur 24 000 cas) étaient survenus. Quant à la morbidité, on déplore déjà en France deux encéphalites post rougeoleuses et sept pneumopathies graves pour une soixantaine de cas en Moselle et plusieurs autres foyers répartis dans l’hexagone.

Vingt fois sur le métier…

Le Plan stratégique mondial 2012-2020 contre la rougeole et la rubéole vise (visait ?) l’élimination d’ici la fin 2020 dans au moins 5 Régions de l’OMS… Elle n’est officielle depuis 2016 que pour une seule région, celle des Amériques. Une éradication qui semble bien précaire car comment éviter les mouvements de population depuis l’Europe et surtout, aux Etats-Unis, l’influence des lobbies anti vaccins, soutenus désormais au plus haut niveau de l’Etat, qui risquent fort d’y faire baisser la couverture vaccinale ?

« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage » disait le poète…

Dr Blandine Esquerre