Royaume-Uni : les conseils du NHS avant Noël mettent les pharmaciens au premier plan

Londres, le mercredi 21 décembre 2016 - Bras croisés sur sa blouse blanche et sourire rassurant, Roger Humble, un pharmacien londonien de 58 ans s’affiche, en cette fin d’année, sur tous les abribus du Royaume-Uni. Et pour cause : il est la figure emblématique de la dernière campagne d’information du National Health Service (NHS), le système public de soins britannique. Autour du slogan « Stay well this winter » (« Restez en bonne santé cet hiver »), le message que donne Roger Humble est le suivant : « Soyez certains de disposer de tous vos médicaments prescrits avant les vacances de Noël ». Il est immédiatement suivi d’un second avertissement : « Si vous commencez à ne pas vous sentir bien, même s’il s’agit d’une toux ou d’un rhume, demandez conseil à votre pharmacien avant que cela ne devienne plus sérieux ».

L’objectif visé par cette campagne est d’essayer de relâcher au maximum la pression qui pèse traditionnellement sur les hôpitaux et les médecins généralistes du système public en cette période de l’année marquée par les épidémies de grippe et autres maladies hivernales. Le premier conseil donné aux patients est donc de s’assurer de bien avoir à disposition, avant les vacances, de tous les médicaments qui leur ont été prescrits, surtout s’ils ont plus de 65 ans et qu’ils sont atteints d’une affection chronique. Le NHS souhaite également faire passer le message de l’importance primordiale des pharmaciens comme professionnels de santé de première intention, surtout en période d’activité virale intense. La page du site de l’institution dédiée à cette campagne dispose d’ailleurs d’un moteur de recherche destiné à situer la pharmacie la plus proche du lieu où l’on se trouve.

Consulter un généraliste pour un rhume : un réflexe encore trop ancré

Interrogé par le quotidien The Guardian, R. Humble qui assure ne pas avoir été payé pour cette campagne puisque cela aurait été « contre les règles éthiques de sa profession », est convaincu que de plus en plus de Britanniques sont conscients que les pharmaciens d’officine constituent une voie de premier recours efficace en cas d’affection bénigne ou d’un besoin de conseil médical. Les patients savent également que dans beaucoup d’endroits ou des accords locaux ont été passés avec les autorités de santé, il leur est désormais possible d’obtenir, directement chez leur pharmacien et après accord de ce dernier, des médicaments qui nécessitaient auparavant la prescription d’un médecin.

Si le large éventail de services qui sont disponibles en officine commence donc à être mieux connu du public, R. Humble admet cependant que la plupart des gens ont encore le réflexe d’aller directement chez leur médecin dès qu’ils se sentent malades, même s’il s’agit de maladies bénignes pour lesquelles on ne dispose que de traitements symptomatiques. « De nombreux patients vont consulter le généraliste lorsqu’ils attrapent un rhume, alors que dans ce cas, il n’y a rien qu’il puisse faire de plus que nous », regrette-t-il. Concernant la coupe de 12 % dans le budget des pharmacies communautaires décidée par le gouvernement qui prend effet ce mois-ci, le « mannequin » du NHS n’épargne pas son employeur puisqu’il considère que la mesure « risque de toucher durement les petites officines situées dans des zones à faible densité et pousser les gens à se déplacer un peu plus pour se rendre pharmacies faisant partie de groupements privés ».

Benoît Thelliez