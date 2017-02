Rupture des membranes avant 23 SA : quels risques pour la mère ?

Même si elle n'est pas très fréquente (3 à 4 pour 1 000 grossesses environ), la rupture des membranes avant la limite de viabilité du fœtus pose de lourds problèmes…Les praticiens connaissent le pronostic sombre d'une attitude d'expectative dans la plupart des cas, tant pour le fœtus que pour la mère. Mais la décision d'interrompre la grossesse, même après une information claire et complète, est souvent extrêmement difficile à prendre pour les parents.

La littérature consacrée à ce sujet relève la fréquence des complications infectieuses : de 16 à 71 % de chorioamniotites, de 4 à 32 % d'endométrites et de 1 à 9 % de septicémies maternelles. Les autres complications n'ont été que peu étudiées.

L'objectif de cette étude est de décrire la morbidité maternelle, infectieuse ou non, et d'identifier les facteurs de risque de complications en cas de rupture prématurée des membranes (RPM) avant la période de viabilité fœtale.

Il s'agit d'une étude cas-témoins menée entre 2000 et 2015. Ont été incluses les femmes présentant une RPM entre 14 et 23 semaines d'aménorrhée (SA). Les patientes ayant une complication infectieuse à l'admission, celles ayant un diagnostic douteux de RPM ou présentant une RPM après amniocentèse ou prélèvement villositaire ont été exclues, ainsi que les malformations fœtales.

Les cas étaient définis par l'existence d'au moins une complication parmi les suivantes : infection, admission en soins intensifs, insuffisance rénale aiguë, curetage utérin, hystérectomie, thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, transfusion, réhospitalisation, décès maternel.

Pas davantage de complications si on attend

Cent soixante-quatorze patientes ont été incluses : 65 ont choisi une interruption immédiate de la grossesse, alors que 109 préféraient l'expectative. La comparaison entre les deux attitudes n'a montré aucune différence significative dans la survenue de complications. Sur l'ensemble des patientes, 25 ont présenté des complications (14 %). Deux facteurs de risque sont significatifs : l'âge de plus de 35 ans (Odds Ratio OR = 5,62, intervalle de confiance à 95 % IC95 : 2,21-14,3, p = 0,002) et la grossesse gémellaire (OR = 4,00, IC95 : 1,48-10,8, p < O,O1).

Les résultats de cette étude doivent être relativisés du fait de sa méthodologie (étude rétrospective, cas-témoins, sur dossiers), du faible nombre d'inclusions et des choix thérapeutiques non systématiques (antibiothérapie à la discrétion des équipes de garde). Le thème de ce travail a cependant le mérite de nous rappeler la difficulté du choix auquel les patientes sont confrontées, et l'absolue nécessité pour les praticiens de délivrer une information complète et de respecter l'autonomie de la patiente.

