Rupture prématurée des membranes avant 34 semaines de gestation: quelles conséquences ?

La rupture prématurée des membranes avant terme (RPMAT), définie par la rupture spontanée avant 37 semaines de gestation (SG), survient dans 3 % des grossesses et un-tiers des naissances prématurées. Durant la période de latence, le fœtus est exposé à l’infection, l’hématome rétro-placentaire, le prolapsus du cordon et le décès. D’un autre côté, l’expectative en cas de RPMAT permet d’allonger l’âge gestationnel. Peu d’études ont été consacrées à la durée de latence comme facteur de risque indépendant d’une évolution défavorable.

L’étude française EPIPAGE (Etude Epidémiologique sur les Petits Âges Gestationnels) a réuni une cohorte prospective d’enfants nés pré-termes en 2011. Au sein de cette cohorte recrutée dans 546 maternités, tous les nouveau-nés entre 28-34 SG après RPMAT ont été identifiés. La RPMAT a été définie par une rupture survenant au moins 12 heures avant la naissance. Le paramètre étudié était la survie périnatale définie par la sortie de l’hôpital des enfants vivants sans morbidité néonatale sévère. Parmi les 3 743 singletons nés entre 24 et 34 SG, vivants ou mort-nés, 939 ont présenté une RPMAT, 702 remplissaient les critères pour être inclus dans l’analyse (ceux dont la RPMAT était survenue avant 24 ou après 33 SG ont été exclus). L’âge gestationnel médian était de 31 semaines (intervalle interquartile de 28 à 33) et la durée de latence médiane de 6,1 jours (IIQ de 3 à 12,1) : de 12 heures à 2 jours (18 %), de 3 à 7 jours (38 %), de 8 à 14 jours (24 %) et plus de 14 jours (20 %). Indépendamment de la période de latence, 13 enfants sont morts in utero (1 %) et 67 à la naissance (5,5 %). Le taux de survie (n = 622) était de 93,5 % (IC95 de 91,8 à 94,8) et les taux de survie sans morbidité sévère et d’infection à début précoce respectivement de 85,4 % (IC95 de 82,4 à 87,9) et de 3,4 % (IC95 de 2,0 à 5,7). En analyse à 2 variables, les taux de survie et de survie sans morbidité sévère augmentaient avec l’augmentation du temps de latence. Cependant, après ajustement avec les facteurs de confusion possibles, ces deux paramètres n’étaient plus associés au temps de latence. Les résultats étaient similaires lorsque le temps de latence était analysé en variable continue. Sa durée prolongée n’était pas associée au taux de survie sans morbidité sévère et à l’infection à début précoce.

En conclusion, pour un âge gestationnel donné à la naissance, un temps de latence prolongé après rupture prématurée des membranes n’aggrave pas le pronostic néonatal.

Pr JJ Baudon