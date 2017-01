Saignements utérins anormaux avant la ménopause : rarement un cancer de l'endomètre ?

Le risque de cancer ou d'hyperplasie augmente significativement avec l'âge, passant de 0,81 % avant 40 ans (IC95 : 0,56 – 1,17) à 1,99 % entre 40 et 50 ans (IC95 : 1,59 – 2,48) et à 14,12 % après 50 ans (IC95 : 8,20 – 23,24). En revanche, si on isole le groupe des cancers de l'endomètre, il n'existe pas de différence significative.

Référence

Pennant ME et coll. : Premenopausal abnormal uterine bleeding and risk of endometrial cancer. BJOG 2017 ; doi: 10.1111/1471-0528.14385