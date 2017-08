Sans atteindre son objectif, l’OPTAM fait déjà mieux que le Contrat d’accès aux soins

Paris, le mercredi 30 août 2017 – L’un des points les plus importants de la nouvelle convention signée il y a un an est d’avoir remplacé le contrat d’accès aux soins (CAS) en Options de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM). Mis en place en 2013 afin d’inciter les praticiens de secteur 2 à limiter l’augmentation de leurs honoraires, le CAS n’a pas rencontré le succès espéré. A son plus haut niveau, il ne dépassa pas les 11 500 adhérents, tandis que la rigidité du système était critiquée par la plupart des représentants des médecins. De plus, de nombreux observateurs en dénoncèrent ses effets pervers : création d’un effet d’aubaine avec la possibilité pour certains médecins de secteur 1 de signer un CAS et nouvelles conditions de remboursement des contrats responsables des mutuelles créant des différences marquées pour les patients et entraînant, de facto, des diminutions de prise en charge.

Des effets secondaires toujours d’actualité

Ces failles n’ont pas été corrigées par les OPTAM. Certains médecins de secteur 1, qui ont les titres nécessaires à l’installation en secteur 2, peuvent toujours y adhérer : il s’agissait d’une condition sine qua non pour que les syndicats acceptent le dispositif, alors que certains, telle la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) plaident encore pour qu’il soit ouvert à tous les praticiens. Par ailleurs, les contrats "responsables" des mutuelles ont toujours pour règle de ne pas rembourser les honoraires des médecins non signataires de l’OPTAM au-delà de 100 % du tarif de la Sécurité sociale.

Une administration plus agréable

Cependant, pour les médecins, les conditions des OPTAM se sont considérablement assouplies. D’abord, l’engagement est annuel et non plus triennal. Surtout, avec l’OPTAM (simple), la prise en charge des cotisations sociales s’est muée en une prime pour ceux qui respectent au mieux les objectifs. Par ailleurs, avec l’OPTAM-CO, ouverte aux chirurgiens et aux obstétriciens, le coefficient K passe de 11,5 à 20 %.

Côté obligations, elles demeurent semblables à celles prévues par le CAS : ne pas pratiquer un taux de dépassements de plus de 100 % (ce qui est le cas de 80 % des obstétriciens et chirurgiens) et appliquer le tarif opposable à une partie de ses actes.

Plus d’un tiers des médecins éligibles ont franchi le pas

La transformation du CAS en OPTAM et OPTAM-CO, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, a porté ses fruits : les OPTAM ont déjà séduit 12 522 praticiens. Selon les chiffres présentés il y a quelques semaines par l’Assurance maladie, 80 % ont adhéré à l’OPTAM et 20 % à l’Optam CO. Ces médecins sont des praticiens de secteur 2 dans 74 % des cas et des spécialistes pour 79 % d’entre eux. Ceux ayant fait le choix des OPTAM étaient majoritairement des signataires du CAS (71 % des nouveaux adhérents en secteur 2). Par ailleurs, 16 % sont des nouveaux installés. « Les médecins fraîchement installés ont moins de défiance vis-à-vis de l’Assurance maladie et ils ont constaté que si le dispositif ne leur convenait pas, ils pouvaient librement en sortir. Ils prennent aussi en compte le pouvoir d’achat de leurs patients dans les zones où ils s’installent, ce qui peut les conduire à la modération tarifaire » explique un jeune médecin, dans les colonnes de l’Opinion. Les chiffres de l’assurance maladie révèlent encore que 36 % des praticiens en secteur 2 éligibles (c’est à-dire ceux dont les habitudes tarifaires sont proches des conditions du système) ont adhéré aux OPTAM, dont 29 % des spécialistes et 59 % des médecins généralistes.

Des marges de progression importantes

L’OPTAM et l’OPTAM-CO paraissent donc connaître un bien meilleur démarrage que le CAS. Cependant, le taux de spécialistes de secteur 2 adhérents demeure encore insuffisant pour la caisse. Par ailleurs, on est encore loin d’atteindre l’objectif fixé par l’Assurance maladie au moment de l’élaboration de la convention : doubler le nombre de signataires par rapport à celui du CAS. En outre, on relève que les spécialités séduites sont les mêmes que pour le CAS : radiothérapeutes et neurologues comptent parmi les premiers intéressés.

Néanmoins, la progression pourrait encore être importante, alors que l’Assurance maladie prévoit un nouveau bilan en octobre. La campagne de sensibilisation, qui a déjà conduit à 10 000 visites de médecins, n’est pas encore achevée. De plus, l’OPTAM et l’OPTAM-CO bénéficient d’un soutien bien plus marqué des syndicats que le CAS : le Bloc a ainsi clairement conseillé aux praticiens d’y adhérer et animera des réunions d’information sur les options dans plusieurs villes de France tout au long des semaines à venir.

Non seulement l’OPTAM et l’OPTAM-CO apparaissent davantage séduisants aux yeux des organisations syndicales, mais en outre les augmentations des tarifs consenties dans le cadre de la convention incitent certaines d’entre elles à davantage de confiance. Enfin, les médecins pourraient être alertés par les messages de plus en plus nombreux de leurs patients concernant la diminution brutale de leur remboursement par leur mutuelle.

Des dépassements d’honoraires maîtrisés

Cependant, il restera à déterminer si l’OPTAM et l’OPTAM-CO auront, plus que le dispositif précédent, un véritable impact sur les dépassements d’honoraires. Chez les médecins de secteur 2 ayant adhéré au CAS, leur taux de dépassement est passé de 28,4 % en 2012 à 22 % fin 2015, tandis que globalement le taux de dépassements d’honoraires a plus légèrement diminué passant de 55,4 % à 53,4 %. Par ailleurs, la part d’actes à tarifs opposables a augmenté de 2,8 points pour l’ensemble des médecins de secteur 2 et de 7,8 points pour les signataires du CAS.

Ces résultats, sans être spectaculaires, peuvent cependant être probablement en grande partie mis sur le compte des efforts engagés… sans compter l’effet provoqué par les nouveaux contrats des mutuelles.

Aurélie Haroche