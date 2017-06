Santé au travail : les risques psychosociaux pas encore assez pris en compte

Paris, le mardi 20 juin 2017 - A l’occasion du salon Preventica qui se tient jusqu’à jeudi à Paris, l’éditeur de logiciels et cabinet de conseil Previsoft présente les résultats d’un baromètre sur les actions mises en place dans les entreprises pour protéger la santé physique et mentale des salariés. Il apparaît que le réflexe diagnostic est généralisé. La grande majorité des entreprises, 84 %, a dûment rempli un document unique d’évaluation des risques professionnels. Cependant, ce score élevé est probablement lié à l’obligation imposée en 2001. Car si l’on s’intéresse aux risques psychosociaux, le score est bien plus faible : moins d'une entreprise sur deux (48 %) a réalisé un diagnostic de ces troubles et une évaluation du niveau de risque. Par ailleurs, d’une manière générale, de l’évaluation à l’adoption de mesures correctrices, le pas n’est pas toujours franchi. Une entreprise sur quatre ayant répondu à l’obligation de réaliser un document d’évaluation des risques n’a ainsi pour autant pas pris de mesures pour améliorer sa situation.

M.P.