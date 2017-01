Saura-t-on vraiment bientôt tout sur les Tampax ?

Paris, le mardi 24 janvier 2017 - Les protestations de plusieurs groupes de femmes à travers le monde paraissent avoir été entendues : Procter & Gamble a annoncé qu’à partir du printemps, la composition de ses tampons de protection périodique, les célèbres Tampax, figurerait sur toutes les boîtes. Cette annonce ne satisfait cependant pas parfaitement les associations qui réclamaient une telle transparence. Les premières précisions laissent en effet redouter que les informations ne dépassent pas celles qui figurent déjà dans les documents officiels de la firme disponibles sur internet. Or, ces données manqueraeint d’exhaustivité en ne détaillant pas par exemple le type de colorants, encre ou additifs utilisé. Face à ce qui pourrait ne relever que d’un effet d’annonce, les associations de consommateurs affichent leur déception et réclament l’adoption de réglementations plus contraignantes pour les fabricants de ce type de produits.

M.P.