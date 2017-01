SCALP ou le bénéfice du refroidissement du cuir chevelu

La chimiothérapie adjuvante du cancer du sein n’est pas dénuée d’effets secondaires, et notamment la perte de cheveux. Le refroidissement du cuir chevelu fait partie des techniques utilisées pour en réduire l’impact, sauf aux Etats-Unis où la FDA refuse cette méthode de traitement par crainte de voir des métastases se développer au niveau du cuir chevelu.

