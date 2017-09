Sclérodermie systémique avec anticorps antifibrillarine: une entité rare

Figure 1. Nombreuses télangiectasies faciales

Observation

Une femme de 34 ans consultait pour l’apparition récente et le développement rapide de télangiectasies du visage et des mains (figures 1 et 2). Elle n’avait aucun antécédent particulier, ne prenait aucun traitement. L’examen notait, de plus, un aspect nettement infiltré du visage et des mains, ainsi que des ulcérations digitales (figure 3) très douloureuses, s’intégrant dans un syndrome de Raynaud très invalidant. L’état général était altéré, avec asthénie, perte de poids et dyspnée. Elle présentait également des nodules douloureux des avant-bras dont l’analyse après exérèse confirmait le diagnostic de calcinose. Au plan digestif elle se plaignait de diarrhées fréquentes. Des myalgies d’allure inflammatoire complétaient le tableau. Le bilan confirmait rapidement le diagnostic de sclérodermie systémique avec cependant un profil auto-immun particulier : anticorps antinucléaires fortement positifs (1/1 280°), mais anticentromères, anti-scl70, anti-DNA, anti-SSA, anti-SSB, anti-RNP et anti-Sm négatifs.

En revanche, les anticorps antifibrillarine étaient très fortement positifs à 200 U/ml pour une normale inférieure à 10. Le reste du bilan, notamment hématologique, hépatologique, rénal était normal. Absence de protéinurie. Le complément et les fractions C3 et C4 étaient normaux. L’électrophorèse des protéines était normale, de même que le dosage pondéral des immunoglobulines. L’immunophénotypage lymphocytaire montrait une lymphopénie NK isolée. La recherche d’anticoagulant circulant était négative. Les explorations fonctionnelles respiratoires étaient normales. Le scanner thoracique était sans anomalie particulière, de même que l’échocardiographie (en dehors d’un minime épanchement péricardique), notamment pas d’hypertension artérielle pulmonaire. La recherche d’un syndrome paranéoplasique était négative. Un traitement par bosentan était débuté.

Discussion

Au cours de la sclérodermie systémique, les principaux autoanticorps mis en évidence par des techniques standardisées sont les anticorps anticentromères (CM) et les anticorps antitopo-isomérase (TI). Une faible proportion de patients présente des anticorps antifibrillarine (FB), dont la mise en évidence relève jusqu’ici de techniques réservées à des laboratoires spécialisés. Les anticorps antiFB ou anti-U3-RNP sont dirigés contre une protéine de 35 KD, la fibrillarine (FB), composante de la ribonucléoprotéine nucléaire, marqueur précoce pour le site de formation du nucléole au sein des cellules en division. Un modèle murin d’induction d’anticorps anti-FB par des dérivés mercuriels ou argentiques a été rapporté(1), et de manière très intéressante, des travaux ont montré que les métaux lourds pouvaient se concentrer au sein du nucléole, zone nucléaire contenant la fibrillarine(1). Au cours de la sclérodermie systémique, l’importance du profil d’auto-anticorps en termes de risque d’atteinte viscérale est une question qui n’est pas encore parfaitement résolue, mais dont l’importance est évidente. L’étude du German Network for Systemic Sclerodermia Registry publiée en 2011(2) a tenté de répondre à cette question. 863 patients ont été inclus. Des anticorps antinucléaires ont été mis en évidence chez 94 % des patients ; les auto-anticorps le plus fréquemment associés étaient les anticorps anticentromères (36 %) et anti-topoisomérase (30 %). Beaucoup moins fréquemment étaient retrouvés des anticorps antiPM-Scl (3 %), U1-RNP (4,8 %), RNA polymérase (3,8 %), Ku (1,2 %), aminoacyl-transfert RNA synthétases (0,5 %). Dans cette cohorte de patients allemands, les anticorps anti-FB n’étaient retrouvés que dans 1,4 % des cas. Cette étude montrait l’incidence significativement élevée d’une atteinte cutanée plus étendue, plus diffuse avec un score de Rodnan plus élevé chez les patients anti-FB positifs. Le jeune âge des patients au moment du diagnostic, et la fréquence des atteintes des muscles squelettiques étaient également corrélés à la présence d’anticorps anti-FB. Dans cette étude, le risque de fibrose pulmonaire, d’ulcérations digitales, d’atteinte cardiaque, musculaire, articulaire, était particulièrement net en cas d’anticorps anticentromères ou d’anticorps anti-topoisomérase. Plusieurs séries se sont spécifiquement intéressées aux caractéristiques des sclérodermies anti-FB positives, et permettent de dégager un profil clinique et épidémiologique qui, sans être spécifique, semble cohérent. Aggarwal et coll.(3) ont comparé 108 patients atteints de sclérodermie anti-FB positifs à 247 patients atteints de sclérodermie anti-FB négatifs. Dans cette étude américaine, la proportion de patients d’origine africaine est très nette dans le groupe anti-FB (27 % versus 5 %), de même que les patients de sexe masculin (29 % vs 19 %). Le pourcentage de patients présentant une atteinte cutanée diffuse n’était pas statistiquement différente entre les deux groupes (47 % vs 45 %), mais les patients anti-FB positifs ont un score de Rodnan significativement plus faible. Cette donnée est en contradiction avec la série allemande, mais le plus grand nombre de patients anti-FB positifs dans cette série est à noter. L’atteinte musculaire était significativement plus fréquente dans cette étude chez les patients anti-FB positifs (25 % vs 14 %). Il est important de noter que le nombre de patients présentant une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) était significativement supérieur dans le groupe antiFB positifs (31 % vs 13 %).

Dans cette cohorte de patients, aucune différence significative n’était notée concernant les atteintes gastro-intestinales, cardiaques, pulmonaires (fibrose), rénales. Globalement, et ce point est bien sûr important, le pronostic était plus sombre avec un taux de survie inférieur dans le groupe antiFB positifs, l’HTAP étant la première cause de décès. Dans l’étude d’Arnett et coll.(4), des anticorps anti-FB ont été mis en évidence dans 8 % des cas (335 patients). La prévalence masculine était également notée. À la différence de l’étude d’Aggarwal et coll.(3), les atteintes cardiaques, rénales et du tractus digestif étaient plus fréquentes chez les patients anti-FP positifs. Dans cette étude, comme dans celle d’Aggarwal et coll.(3), la présence d’anticorps anti-FB positifs était un marqueur de sévérité au cours de la sclérodermie systémique. Sharif et coll.(1) ont rapporté les résultats d’une étude ayant porté, entre 1985 et 2010, sur 3 033 patients présentant une sclérodermie systémique. Dans cette étude, l’allèle HLADRB1 *0804 était très clairement associé au risque de développer des anticorps antiFB. Les patients sclérodermiques anti-FB positifs étaient significativement plus jeunes. Cependant, dans cette étude, aucune différence n’a été mise en évidence pour le genre, le type de sclérodermie et la durée de celle-ci. Très clairement, le risque de développer des ulcérations digitales est très significativement accru chez les patients anti-FB positifs, avec un indice de Medsger plus sévère. Comme dans l’étude d’Arnett et coll.(4), les risques digestifs (diarrhée, notamment) et cardiaques (péricardite, notamment) sont plus fréquents en cas d’anticorps anti-FB. À la différence de l’étude d’Aggarwal(3), cependant, la fréquence de l’HTAP et de l’atteinte musculaire n’est pas plus fréquente dans cette étude, dans le groupe anti-FB positifs. À la différence d’autres études, le pronostic vital des patients présentant des anticorps antifibrillarine n’était pas significativement plus sombre dans cette étude. Très récemment, Mejia-Otero et coll.(5) ont confirmé le mauvais pronostic associé à la présence d’anticorps anti-FB. Dans cette étude canadienne, 1 506 patients atteints de sclérodermie ont été suivis. Seuls 3,5 % d’entre eux présentaient des anticorps anti-FB, parmi lesquels une très forte proportion de patients nord-américains d’origine africaine. Dans cette étude, la présence d’anticorps anti-FB était un facteur indépendant de survie raccourcie. Tall et coll.(6), au terme d’une étude multicentrique française ayant inclus 37 patients, ont confirmé, chez des patients anti-FB positifs, le jeune âge de début de symptômes, la prépondérance masculine, l’origine africaine, la diffusion des lésions cutanées, l’atteinte musculaire squelettique. En revanche, dans cette étude, le pronostic vital n’était pas aggravé par l’existence d’anticorps anti-FB. La sclérodermie systémique anti-FB positive est très probablement favorisée par des facteurs génétiques prédisposants. L’haplotype DRB1 *302 DQ B1* 0604 est fréquemment mis en évidence chez les patients anti-FB positifs(4).

Au total, la présence d’anticorps anti-FB au cours de la sclérodermie est rare, bien que sa recherche systématique, non rendue possible par la nécessité de techniques immunologiques spécifiques, puisse minorer sa fréquence. La signification de ces anticorps en termes d’atteinte cutanée et viscérale et de pronostic n’est pas encore parfaitement établie, mais des tendances homogènes semblent se dégager résumées dans l’encadré ci-contre. Notons enfin, dans notre observation, le caractère très télangiectasique de l’atteinte cutanée.

