SCOpE SCORE : un score validé d’évaluation du risque de décès dans la sclérodermie systémique

Avec pour objectif de déterminer les causes et facteurs prédictifs de mortalité dans la sclérose systémique, une équipe internationale menée par Muriel Elhai (Cochin, Paris) a analysé la cohorte internationale multicentrique EUSTAR et la base de données française CépiDC. Trois causes principales de décès ont été identifiées au départ d’EUSTAR: les atteintes cardiovasculaires (risque multiplié par 1,39), les maladies respiratoires (risque multiplié par 2,99) et les infections (risque multiplié par 5,61). Ce qui a permis de construire un score de mortalité, le SCOpE SCORE (pour SCleroderma mOrtality p Eustar SCORE) et de le valider.

Selon le risque évalué par ce score, la survie à 3 ans atteint 98 % en cas de risque faible (score 0-4), 93 % en cas de risque modéré (score 5-9), 80 % en cas de risque important (score 10-14) et 53 % en cas de risque élevé (score >15). L’intérêt de ce score réside dans la détection des patients qui demandent un suivi beaucoup plus rapproché et de traitements plus précoces ou plus agressifs.

Dr Dominique-Jean Bouilliez