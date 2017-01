SDRA : quels patients mettre en décubitus ventral ?

Après bien des débats contradictoires, une récente étude multicentrique (2) conjurant les limitations et les imprécisions des études antérieures et recourant à des volumes courants (Vt) bas et protecteurs sous curarisation efficace, a finalement emporté la conviction que la VDV appliquée à des patients bien sélectionnés et précocement dans l’évolution du SDRA, améliore leur taux de survie. Des auteurs américains ont souhaité clarifier les principes physiologiques, les évidences cliniques, l’application pratique et faire la synthèse de l’état actuel des recommandations en matière de VDV (3).

