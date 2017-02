SECHD : un nouveau score pour appréhender les ‘Diogène’ ?

Les syndromes de Diogène et apparentés (dérèglement du comportement qui se traduit par deux troubles associés : l'incurie et la syllogomanie) sont des troubles psychiatriques rares, encore insuffisamment étudiés sur le plan scientifique et qui posent des problèmes de prise en charge majeurs. Les intervenants sociaux sont en effet souvent confrontés à la difficile prise de décision d’hospitalisation qui représente toujours un risque suicidaire potentiel pour la personne arrachée à son lieu de vie habituel. Une étude observationnelle analytique rétrospective portant sur 32 patients des 904 sujets âgés d’une cohorte EMESPA (Equipe Mobile d’Evaluation et de Suivi de la Personne Âgée) à Limoges a tenté d’évaluer la validité d’un algorithme décisionnel d’hospitalisation du Diogène, le SECHD (Score Ethique et Clinique d’Hospitalisation du Diogène) en comparant les stratégies de prise en charge obtenues avec cet outil et celles réalisées en pratique par l’EMESPA. « Ce score est apparu performant dans la décision d’hospitalisation des sujets Diogène. Il pourrait être utilisé dans la pratique afin de mener des études prospectives » concluent les auteurs.

Dr Dominique-Jean Bouilliez