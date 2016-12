Sécurité des soins : une culture à développer chez les professionnels hospitaliers

Paris, le vendredi 16 décembre 2016 - La Fédération des organismes régionaux et territoriaux pour l'amélioration des pratiques et organisations en santé (Forap) a lancé fin 2015 une campagne inter-régionale sur la mesure de la culture de la sécurité des soins par les soignants. Les résultats ont été présentés lors d’un atelier des Journées internationales de la qualité hospitalière et en santé (JIQHS) qui se sont déroulées les 5 et 6 décembre à Montrouge (Hauts-de-Seine).

Ils montrent que la culture de sécurité des soins par les soignants, présente dans les priorités du programme national pour la sécurité des patients 2013-17, et indispensable à toute améliorationde la sécurité des soins, est peu développée.

Questionnaire en ligne : un quart de participants

Sur les 166 établissements de santé membres de sept structures régionales d'appui et d'expertise (SRAE) ayant participé à la campagne, Laurine Dutoit, chargée de mission à la Forap, fait le constat d’une faible participation des soignants. Ils n’ont été que 11 418 à répondre au questionnaire sur la plateforme eForapsur parmi les 44 104 professionnels soignants des établissements concernés, soit 25,8%.

Dix aspects sont étudiés dans cette enquête: les attentes et actions des responsables concernant la sécurité des soins ; la réponse non punitive à l'erreur, la perception globale de la sécurité ; la liberté d'expression ; l'organisation apprenante et l'amélioration continue, le travail d'équipe entre les services ; le travail d'équipe dans le service ; les ressources humaines ; la fréquence de signalement des évènements indésirables ; le soutien du management pour la sécurité des soins.

Des marges de progression

Le taux de sécurité perçu dans le service est globalement "bon" ,selon Laurine Dutoit, 45% des répondants ayant affirmé que le taux de sécurité est "très bon" ou "excellent", 46% qu'il est "acceptable", et 7% l'ont qualifié de "faible" ; 2% de "défaillant". Environ la moitié (49%) des sondés estime que la perception globale de la sécurité est bonne dans leur service. Néanmoins, les chiffres révèlent une culture de la sécurité peu développée.

Aucun des items ne dépasse le score de 75% de réponses positives. Seul le travail en équipe dans le service s'en approche, à 73%. Et quatre dimensions présentent des scores inférieurs à 50%, pointant une marge de progression possible : la réponse non punitive à l'erreur, les ressources humaines, le soutien du management et le travail d'équipe entre les services.

L'enquête met aussi en lumière une faible transmission des fiches de signalements des événements indésirables, et un point révélateur, celui de la perception par les répondants d'une direction qui ne s'intéresse à la sécurité des soins qu’uniquement après un événement indésirable.

Un plan d'action au pôle imagerie du CHU de Bordeaux

Au CHU de Bordeaux, où une enquête de ce type a été adressée au pôle d'imagerie médicale, concerné par la problématique de la sécurité des soins, le bon taux de participation (76%) a été tiré vers le bas par le faible intérêt des équipes médicales (35% de participation) par rapport aux équipes paramédicales (85%), a précisé Soazig Bohuon, cadre de santé et responsable qualité du pôle. Cette différence s'est retrouvée lors de la restitution des résultats.

Il en résulte le même constat que dans la campagne de la Forap : une culture de la sécurité peu développée et hétérogène entre les services, a rapporté SoazigBohuon. Après restitution des résultats aux participants, un plan d'action en 10 axes a été défini, visant notamment à impliquer la direction du CHU. L’autre volet du plan est de favoriser l'engagement du pôle par la formalisation d'une politique qualité, l'identification des risques et la formalisation d'objectifs mesurables intégrés au projet de pôle 2016-2020.

Une démarche de gestion des risques a été intégrée à la démarche qualité, avec l'encouragement au signalement, le développement des analyses et des retours d'expériences ou encore l'amélioration de la coordination avec les services de soins. En outre, le personnel a été sensibilisé à la sécurité par le biais de "seriousgames", de "flash qualité et sécurité des soins" à chaque bureau de pôle, ainsi que d'interventions auprès des internes et des nouvelles recrues, et « en donnant du sens à la démarche », a témoigné Soazig Bohuon.

Si localement et nationalement, le travail est engagé pour améliorer la culture de la sécurité des soins, les résultats d’enquêtes similaires sont tout aussi faibles à l’étranger, notamment en Belgique ou en Tunisie.

Dominique Monnier