Sécurité sociale : l’ordonnance de Hirsch et de Tabuteau ne fait pas plus recette que celle de Fillon

Paris, le samedi 28 janvier 2017 - S’il est aujourd’hui dans une autre tourmente, François Fillon a vu le début de sa campagne malmené par ses propositions controversées sur la Sécurité sociale. Tandis que la polémique provoquée par ses "pistes de réflexion", visant à transférer la prise en charge du "petit risque" vers les mutuelles, l’a conduit à faire machine arrière, un grand nombre d’observateurs ont néanmoins remarqué que ses suggestions avaient eu le mérite de rouvrir le débat sur la Sécurité sociale, quand celui-ci paraissait presque devenu tabou. « La santé va-t-elle enfin trouver en France une place dans les débats électoraux ? L’assurance-maladie en est en effet absente depuis 1988, année où le plan Séguin de réforme du régime des affections de longue durée (ALD) avait été un thème-clé de la campagne présidentielle. (…) Cette fois, la santé revient par le biais d’une distinction qui était passée de mode depuis les années 1980, celle du "petit risque" et du "gros risque" » remarquent dans une tribune publiée récemment par le Monde , Martin Hirsch patron de l’Assistance publique/hôpitaux de Paris (Ap-HP) et Didier Tabuteau (responsable de la chaire santé de Sciences Po). Se félicitant du retour de ce sujet central, les deux hommes se font les apôtres d’une solution totalement à contre pied de celle promue par le candidat de la droite : la création d’une Sécurité sociale universelle qui fusionnerait l’Assurance maladie aux mutuelles. « Une réforme majeure peut être faite, à contre-courant de la pensée dominante, permettant à la fois d’améliorer la protection des Français et de réduire les dépenses : étendre l’assurance-maladie à l’ensemble des dépenses de santé, en incluant dans la Sécurité sociale la couverture complémentaire, aujourd’hui essentiellement assurée par les mutuelles et les assurances. (...) La fusion de ces deux étages permettrait de diviser par deux les frais de gestion de l’ensemble de l’Assurance-maladie, et donc d’économiser environ 6 milliards d’euros par an, sans affaiblir la protection d’aucun assuré et, au contraire, en améliorant l’accès aux soins. Et encore, ces 6 milliards ne sont que les gains directs, les économies induites étant encore supérieures. A l’AP-HP, les dépenses administratives et les difficultés de recouvrement induites par cette complexité sont loin d’être négligeables » expliquaient les deux signataires.

Si ce programme n’a pas suscité autant de critiques que celui qu’il était censé contrer, il est loin cependant d’être passé inaperçu. Point d’orgue de ce succès, les candidats à la primaire de la gauche l’auront évoqué durant le dernier débat organisé avant le premier tour. François de Rugy a ainsi raillé des propositions qu’il a considérées comme très peu pertinentes, un jugement qui a laissé dubitatif Arnaud Montebourg (même s’il n’a guère développé sa pensée). Il n’est pas que François Rugy qui se montre peu convaincu de l’efficacité d’un tel dispositif. Les critiques face à un tel système se multiplient et émanent de bords très différents.

Supprimer les mutuelles : une illusion dangereuse

Ainsi, le professeur Bernard Granger moque sur son blog, Dernières nouvelles du front, une dérive vers la « soviétisation » de la médecine. Il rappelle en préambule que « Didier Tabuteau avait été à l’origine de la charte pour une santé solidaire, que j’avais signée, comme beaucoup d’autres. L’assurance maladie comme complémentaire y était présentée comme une option (c’était le point 11 "Liberté de choix de la Sécurité sociale pour la protection complémentaire") : la voici devenue obligatoire, ce qui revient à une étatisation de l’assurance maladie, qui d’universelle (universelle signifie qu’elle s’applique à tous) devient intégrale, mot plus approprié à la proposition d’un remboursement à 100 % des soins » résume-t-il. Ce qui dérange tout d’abord Bernard Granger c’est que les deux hommes ne précisent pas ce qu’ils entendent par "100 %" : « La copie de DT et MH ne dit pas ce qu’il en est des remboursements pour chambre seule, des remboursements des dépassements d’honoraires, ni des multiples autres prestations prises en charge par les assurances complémentaires et ne figurant pas à la nomenclature de l’assurance maladie. Vouloir rayer d’un trait de plume les mutuelles et assurances privées est illusoire » affirme-t-il. Pour lui, une telle proposition représente un risque supplémentaire d’une « médecine à deux vitesses ». Il souligne encore d’autres failles dans la présentation des deux auteurs (tout en reconnaissant qu’une tribune ne permet guère de développer) en notant qu’il n’est pas précisé « sur quelle assiette seraient prélevées les cotisations de cette assurance maladie étatique intégrale. Ce ne serait pas un transfert pur et simple au budget de la sécurité sociale des cotisations payées pour les complémentaires selon son choix personnel ou celui de l’employeur. Il conviendrait que l’assiette soit large et que l’ensemble des revenus soit concerné. Le financement sera-t-il toujours assis en partie sur les revenus du travail ? Ou reposera-t-il intégralement sur l’impôt ? ». Aussi, plutôt qu’un système bancal et impropre à répondre aux manquements de la Sécurité sociale, Bernard Granger préfère défendre à l’instar d’autres (dont André Grimaldi) l’idée que la Sécurité sociale puisse de façon optionnelle devenir la complémentaire de ceux qui le souhaitent.

Fin de tous les principes régissant notre système

Ne partageant probablement pas l’ensemble des points de vue de Bernard Granger et ayant par exemple manifesté son enthousiasme pour les propositions de François Fillon, l’économiste Frédéric Bizard se montre néanmoins également échaudé par les propositions de Martin Hirsch et Didier Tabuteau. Ironique, lui aussi, il débute : « De Mélenchon à Macron, toute la gauche française porte la même idée en santé, les soins gratuits pour tous. Cette "grande avancée sociale" vient d’être décrite dans une tribune (1) par deux éminents socialistes, experts en santé, qui parlent d’une "sécurité sociale intégrale". Comment n’y a-t-on pas pensé avant, depuis 70 ans, tant cette idée est simple et généreuse. Que dire de ces Pères fondateurs de la sécurité sociale qui se sont crus permis d’instaurer un mécanisme de solidarité qui ne repose pas sur toute la dépense de soins, assumant le principe d’un reste à charge personnel dès l’origine de l’assurance maladie. Ils nous ont conçu une solidarité mise en pratique par une accessibilité financière à des prestations en nature, sans faire le choix d’un système gratuit. A peine croyable ! » grince-t-il. Continuant sur ce même air, il suggère en filigrane que l’étatisation promise par un tel système risquerait de mettre à mal différents principes de notre système de santé, tels : « la liberté de choix des patients de leur professionnel de santé, l’indépendance professionnelle des soignants, la délégation de service public au secteur privé, la démocratie sociale pour la gouvernance opérationnelle, la non gratuité des soins ». Il conclut cette démonstration (aux accents très politiques) par l’affirmation qu’une telle évolution équivaudrait à faire du système français l’équivalent du NHS.

Ainsi, le débat sur la Sécurité sociale est enfin ouvert. Mais les propositions qui se suivent suscitent toujours chez les observateurs la même incrédulité et les mêmes réticences.

