Sévérité de la dépression et meilleure réponse aux antidépresseurs : un artefact ?

Alors que plusieurs études antérieures (en particulier celle de Kirsch et coll. en 2008)[1] laissaient supposer que « l’efficacité des antidépresseurs pourrait dépendre de la sévérité de la dépression » et que les différences observées entre les effets des molécules actives et du placebo semblent « augmenter en fonction de la sévérité initiale » de l’état dépressif (phénomène généralement attribué à une « diminution de la réactivité au placebo chez les patients atteints de dépression sévère » plutôt qu’à une sensibilité aux médicaments accrue chez les malades les plus déprimés), une nouvelle méta-analyse réexamine cette question, à la lumière de 34 essais cliniques contrôlés versus placebo.

Portant sur plus de 10 000 sujets, cette recherche ne permet toutefois pas de confirmer l’existence présumée d’un tel lien significatif entre la gravité initiale d’une dépression et la différence réelle d’efficacité entre médicament et placebo. La divergence entre la conclusion de cette étude récente et celle de Kirsch et coll. en 2008 pourrait s’expliquer par « des différences méthodologiques » dans le déroulement des deux types d’études, c’est-à-dire entre une méta-analyse, par opposition à un recueil de données sur les patients eux-mêmes [2]. Les auteurs recommandent une prudence particulière dans l’appréciation des « relations positives entre la gravité initiale et l’amélioration des symptômes », car ce constat pourrait s’apparenter à un artefact ne reflétant en réalité qu’un phénomène bien connu de « régression à la moyenne[3]. »

(Cette présentation de la régression à la moyenne est due à Philippe Boulanger, créateur de l’émission Archimède sur Arte de 1996 à 2003, et co-auteur du Trésor des Paradoxes en 2007.)

Dr Alain Cohen