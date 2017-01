Sexualité : Paris libéré !

Une étude de l’Ifop réalisée entre le 16 septembre et le 3 octobre 2016 auprès d’un échantillon de 2 007 personnes représentatif de la population parisienne âgée de plus de 18 ans nous apprend que les Parisiens, célibataires à 43 %, ont une vie sexuelle plus « diversifiée » et sortent plus facilement du cadre conjugal que le reste de la population française.

Selon ces sondages, les Parisiens ont eu 19 partenaires sexuels au cours de leur vie, contre 11 en moyenne dans l’ensemble de la population française. Paris constituerait ainsi un environnement propice aux histoires « sans lendemain » : les deux tiers des hommes (66 %) et la moitié des femmes (50 %) ont en effet déjà eu un rapport « d’un soir »…sans se souvenir du prénom de la personne pour 44 % de la gent masculine et 14 % de la féminine.

Les Parisiens sont également trois fois plus nombreux que la moyenne des Français à avoir pratiqué l’échangisme, 22 % contre 8 % dans l’ensemble de la France.

« Offrant nombre de possibilités de rencontres tout en garantissant à la fois un certain anonymat et une grande liberté d’action, Paris constitue le terreau idéal pour les adeptes de l’infidélité », commente François Kraus, directeur du pôle politique et actualité à l’Ifop. Ainsi, 58 % des Parisiens ont déjà été infidèles contre 48 % au niveau national et 36 % des Parisiennes contre 31 %.

« Offrant aux homosexuels un espace préservant leur anonymat tout en leur permettant d’afficher leur identité sexuelle », selon ce document, Paris constituerait un espace privilégié pour l’homosexualité masculine : 13 % se définissent ainsi comme « gays » contre 7 % de l’ensemble des Français et les expériences à caractère homosexuelles entre hommes apparaissent également plus répandues à Paris (27 %) que dans le reste de l’Hexagone (17 %).

