Shakespeare et Racine pour annoncer un cancer

Montpellier le samedi 8 avril 2017 – Annoncer une maladie grave où un mauvais pronostic n’est pas toujours chose aisée…Pour se préparer à cette situation à laquelle sera confrontée tout praticien, la faculté de médecine de Montpellier développe une initiative originale.

Grâce à un partenariat conclu en 2013 avec l’Ecole nationale supérieure d’art dramatique (ENSAD), elle dispense, depuis quatre ans, des cours de théâtre à ses étudiants en médecine. Depuis le 13 mars dernier tous les étudiants en 4eme année de médecine suivent ce module obligatoire. Il est également prévu d'étendre cette initiative aux infirmiers à la rentrée prochaine et de former des patients pour qu’ils incarnent leurs propres rôles.

Le metteur en scène Serge Ouaknine, qui a mis en place ces cours à la demande du Professeur Marc Ychou, a expliqué à la presse locale, l’objet de cette initiation théâtrale.

« Les étudiants sont dans un désir impérieux de dire la vérité médicale. Il faut les ramener à la dimension humaine » et « leur apprendre à simplifier leurs propos, en évitant un jargon médical parfois incompréhensible pour le patient ». Il ne s’agit pas ici d’apprendre un rôle, ou à « faire semblant », mais plutôt de travailler sur l’émotionnel, sur ce qu’il ne faut pas dire, ce qu’il ne faut pas faire, « à un médecin qui se tient debout, avec les mains dans les poches, comme un cow-boy, ou qui s’installe à deux mètres cinquante d’un homme agonisant, pour lui annoncer qu’il va mourir, je lui dis: approche-toi de lui, regarde-le, prends-lui la main. Bien sûr que tu peux le toucher », explique l’homme de théâtre.

« Notre but est de leur transmettre ce supplément d’âme qu’apporte le théâtre, cette sensibilité et attention au langage, pour une relation plus sensible dans la relation médecin-malade », précise le Pr Marc Ychou.

A l’occasion du démarrage des ateliers annuels, Marc Ychou et Serge Ouaknine ont présenté le « nouveau serment d’Hippocrate » (lien : https://www.amazon.fr/nouveau-serment-dHippocrate-rencontre-m%C3%A9decine/dp/2304046568), un ouvrage écrit à 4 mains sur cette expérience.

