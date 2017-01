Six généralistes sur 10 ne vaccinent pas leurs enfants comme leurs patients

Une étude récente a fait apparaître des contradictions dans le comportement des généralistes français en ce qui concerne les vaccins : elle montrait en effet qu’ils n’avaient pas la même attitude quand il s’agissait de vacciner leurs propres enfants ou leurs patients. Les divergences portaient surtout sur le vaccin contre l’hépatite B, la deuxième dose du vaccin rougeole-oreillons-rubéole (MMR) et le vaccin contre le papillomavirus.

Toutefois, à peine plus de 10 % des médecins contactés avaient répondu à l’enquête, ce qui limitait sensiblement la portée des résultats.

Une nouvelle enquête a été mise sur pied, sollicitant plus de 3 700 médecins généralistes. Cette fois 46 % des médecins approchés ont accepté de participer, ce qui a permis de collecter les réponses de 1 036 d’entre eux ayant au moins 1 enfant de 2 à 25 ans.

Ils vaccinent leurs enfants mais pas leurs patients ou l’inverse…

Cette fois encore, les contradictions sont évidentes, constatées pour 60 % des répondeurs. Le manque de cohérence le plus fréquent concerne les médecins qui déclarent vacciner leurs enfants mais ne recommandent pas systématiquement la vaccination à leurs patients. C’est le cas pour la vaccination MMR pour les adolescents et jeunes adultes non immunisés (36 % des médecins), pour le vaccin contre le méningocoque C (19 % pour le vaccin à 12 mois, 28 % pour le rattrapage), pour le vaccin contre l’hépatite B chez les adolescents (47 %) et enfin pour le vaccin contre le papillomavirus (27 %).

En revanche, le pourcentage de médecins généralistes qui déclarent recommander systématiquement un vaccin à leurs patients mais ne vaccinent pas leurs propres enfants est plus faible. C’est le cas pour 14 % des répondeurs en ce qui concerne le vaccin contre le méningocoque C à 12 mois et 5 % en rattrapage, 3 % pour le vaccin contre l’hépatite B, moins de 1 % pour le MMR et 3 % pour le vaccin contre le papillomavirus.

Les raisons de ces discordances devront être élucidées, mais déjà quelques facteurs semblent associés à un niveau élevé de contradiction. C’est le cas notamment pour les hommes, les médecins travaillant seuls, ceux pratiquant même occasionnellement une médecine alternative et ceux qui se disent opposés à la vaccination en général. L’analyse des résultats identifie 3 profils :

- Les médecins généralistes avec un faible niveau de discordance (37 %), dont les enfants sont vaccinés et qui vaccinent leurs patients.

- Ceux avec un niveau élevé de discordance (60 %).

- Enfin, ceux qui vaccinent peu, à la fois leurs enfants et leurs patients.

L’importance de ce dernier groupe (3 %) est sensiblement la même que la celle des médecins se disant opposés aux vaccins dans de précédents enquêtes françaises (2,5 %).

La question soulevée par ces résultats est selon les auteurs de savoir si ces discordances dans les comportements des médecins généralistes vis à vis des vaccins relèvent de la défiance croissante vis à vis des vaccins ou d’autres facteurs.

Dr Roseline Péluchon