Six jours sans poumon pour une patiente Canadienne

Toronto, le lundi 30 janvier 2017 - Atteinte de mucoviscidose, Melissa Benoît, âgée de 33 ans et mère d’une petite fille de trois ans, est hospitalisée en urgence en avril dernier à l’hôpital général de Toronto. La jeune femme présente une infection pulmonaire sévère et un choc septique ne peut être évité. Si seule une transplantation peut permettre de sauver la patiente, l’intervention ne peut être réalisée dans l’immédiat. Aussi, les médecins ont-ils pris la décision inédite de procéder à l’ablation de ses poumons, afin d’éliminer la source de l’infection. L’intervention est délicate, mais un succès. Pendant six jours, la jeune femme va vivre uniquement grâce à des poumons, cœur et reins artificiels, ce qui constitue un record. Elle a ainsi pu être transplantée dans des conditions plus propices. Plus de six mois après cet exploit, Melissa peut aujourd’hui à nouveau s’occuper de sa petite fille et vivre auprès de son mari. Elle a salué cette extraordinaire première et l’importance des dons d’organe lors d’une récente conférence de presse.

M.P.