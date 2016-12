Soins du cordon ombilical : avec un antiseptique ou à sec ?

Le cordon ombilical, ou plus exactement le moignon restant après sa section, peut être le siège d’une infection locale (omphalite) et/ou la porte d’entrée d’une infection invasive ou du tétanos chez le nouveau-né. Ces risques justifient classiquement l’utilisation d’un antiseptique pour les soins du cordon. Depuis 1998, l’OMS propose, sous certaine conditions, des soins « à sec ». Les deux options sont évaluées dans un rapport clinique de l’American Academy of Pediatrics [AAP].

Après la naissance l’ombilic est colonisé par des bactéries. L’application d’un antiseptique modifie la flore locale et retarde la chute du cordon. Le moignon dévitalisé du cordon se prête à la prolifération de bactéries pathogènes (staphylocoques dorés, streptocoques A et B, entérobactéries, etc.) et à leur passage dans le sang. Enfin, la tranche de section du cordon peut être colonisée par Clostridium tetani après une section septique ou l’application de produits contenant de la terre …

L’omphalite proprement dite est une cellulite de la zone ombilicale de la paroi abdominale. Elle peut s’accompagner de signes généraux d’infection, et se compliquer de nécrose locale, thrombophlébite de la veine ombilicale et de la veine porte. Son incidence est plus élevée dans les pays pauvres et en cas de naissance à domicile, ce qui est lié en partie à des pratiques culturelles.

Plusieurs moyens concourent à prévenir les omphalites et à réduire la mortalité néonatale :

- un accouchement « propre », avec une section aseptique du cordon,

- des soins du cordon appropriés. Sur ce point, il ressort de quatre méta-analyses d’essais comparant les techniques de soins du cordon, que la chlorhéxidine est supérieure aux soins « à sec » pour les accouchements à domicile dans les communautés pauvres, mais que les antiseptiques n’apportent pas de bénéfices nets par rapport aux soins « à sec » dans d’autres contextes (pays riches, hôpitaux),

- l’implantation de bactéries non pathogènes sur l’ombilic, favorisée par le partage de la chambre de la mère et les soins « à sec » (les antiseptiques sélectionneraient des bactéries plus virulentes).

Tout dépend du contexte…

Dans les soins « à sec », prônés par l’OMS, le cordon est maintenu sec et propre. Il est laissé à l’air ou juste recouvert lâchement d’un vêtement propre. S’il est souillé, il est nettoyé avec du savon et de l’eau stérile. Le dispensateur des soins n’est pas exempté du lavage des mains.

Au terme du rapport, les auteurs posent les indications respectives suivantes des deux techniques de soins du cordon :

- les soins avec un antiseptique choisi, type chlorhéxidine, sont préférables dans les accouchements à domicile qui ont lieu dans les pays à risque élevé d’omphalite et de complications,

- on peut passer aux soins « à sec » dans les hôpitaux et les pays riches pour éviter de sélectionner des bactéries plus virulentes,

- les soins du cordon avec un antiseptique restent appropriés dans les communautés pauvres qui accouchent à domicile (par ex. les Amerindiens aux USA),

Ils ajoutent que les parents doivent être éduqués pour reconnaître les signes d’omphalite et que toutes les infections ombilicales devraient être enregistrées, avec la technique de soins du cordon.

En France, où la presque totalité des naissances ont lieu dans une maternité, il serait intéressant de connaître par une enquête, le degré de pénétration des soins « à sec » du cordon ombilical.

Dr Jean-Marc Retbi