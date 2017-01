Soit très malade, soit ruiné, soit mort

Washington, le samedi 28 janvier 2017 - Immédiatement après son investiture, Donald Trump a signé un décret permettant aux agences fédérales la plus grande souplesse dans l’application de la réforme de l’assurance maladie portée par l’administration Obama. Cette décision est un prélude à un long travail de démantèlement promis par le nouveau Président durant toute sa campagne.

Une grande partie des Américains soutient cette initiative : l’Obamacare est considéré par beaucoup comme une atteinte à la liberté contractuelle et d’entreprise, puisqu’elle contraint à se doter d’une assurance maladie et qu’elle oblige une partie des sociétés à offrir une couverture à leurs salariés. Par ailleurs, la mise en place de la réforme s’est accompagnée de nombreuses avaries techniques, tandis que le montant des primes a explosé.

Cependant, une autre partie de l’Amérique s’inquiète de la disparition de l’Obamacare. Tous ne font pas partie de ces millions d’Américains dépourvus de couverture avant l’adoption de la réforme. On trouve également parmi ceux qui ont défilé dans les rues de Washington pour défendre le grand texte de Barack Obama des familles aisées, mais qui face à des problèmes de santé graves ont pu mesurer les avantages de la réforme.

Un plafond de plomb

Telle est par exemple l’histoire de Rebecca Riley dont le fils souffre d’un cancer. Il y a trois ans, alors que le jeune garçon était âgé de 11 ans, un rhabdomyosarcome alvéolaire, stade 4 lui est diagnostiqué. Quelques mois après la promulgation de l'Obamacare. Avocats, le couple bénéficie d’une solide assurance santé (moyennant 2 340 euros par an). Néanmoins, sans les avantages de l'Obamacare, même cette assurance aurait été insuffisante pour faire face aux traitements très coûteux de l’enfant. « Le maximum que nous devons payer, c'est 4 000 dollars par an. L'assurance s'occupe du reste. Vous savez, chaque fois qu'il doit être hospitalisé, ça peut avoisiner les 30 000 dollars… Les factures, on les voit parfois. Elles sont terrifiantes » raconte sur le site de France 24 Rebecca Riley. Avec la réforme d’Obama, les assurances ne peuvent plus comme auparavant « nous dire que le maximum auquel on peut prétendre dans toute une vie, c'est un million de dollars. Mon fils aurait dépassé cette somme il y a bien longtemps » explique-t-elle encore. Aujourd’hui, le petit garçon est en rémission, mais les médecins sont pessimistes quant à son risque de rechute. Aussi, les parents sont-ils très inquiets : pourront-ils de nouveau assurer des soins de qualité à leur enfant si l’Obamacare est totalement abrogé.

500 dollars juste pour passer la porte des urgences

De nombreux autres témoignages de ce type ont inondé la presse mondiale et américaine. Ils rappellent le coût exorbitant des soins aux Etats-Unis et l’extrême difficulté d’y faire face sans une assurance très solide (et souvent coûteuse). « Vous savez, ici, passer la porte des urgences vous coûte déjà 500 dollars, et ça c'est avant qu'on vous ait fait quoi que ce soit. Chaque pilule que vous prenez, c'est de l'argent en plus. Ce n'est pas inhabituel d'être hospitalisé, de passer une radio, d'obtenir une prescription médicale pour quelques jours et de payer 3 000 à 4 000 dollars » explique par exemple Ian Epperson qui à 34 ans a souffert d’une tumeur rénale. Il assure que sans la réforme de l’Assurance maladie : « Je serais soit très malade, soit ruiné, soit mort ».

Fait alternatif

Selon différentes estimations d’économistes et responsables politiques américains, la suppression de la réforme d’Assurance maladie pourrait être à l’origine de 35 000 à 44 000 décès supplémentaires chaque année. Mais Donald Trump rejette de telles affirmations et présente un "fait alternatif" : une nouvelle loi sera présentée, bien meilleure et bien plus efficace.

Au-delà de l’incrédulité dans laquelle la méthode Trump plonge le monde, ces différents témoignages et cette évolution de la situation rappelleront une nouvelle fois combien les perspectives françaises et américaines en matière de couverture des dépenses de santé sont profondément éloignées.

Aurélie Haroche