Solvants industriels et cancers, les femmes ne sont pas épargnées

L’alcool et le tabac ont été désignés comme les principaux facteurs de risque des cancers de la tête et du cou. Plusieurs études ont aussi mise en évidence le rôle probable de l’exposition professionnelle à des solvants. Mais la plupart de ces travaux traitent du lien entre cancer et solvants chez l’homme, plus rarement chez la femme. Certains de ces solvants, comme les chlorés et les oxygénés, sont pourtant utilisés dans des industries employant une main d’œuvre principalement féminine et des travaux ont suggéré des propriétés toxicocinétiques différentes chez l’homme et chez la femme.

Il y avait donc là une lacune que vient combler une étude française récemment publiée. L’objectif était d’étudier le lien entre les cancers de la tête et du cou chez la femme et l’exposition aux solvants chlorés, oxygénés et pétroliers. Au total 296 patientes atteintes d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou ont été incluses et comparées à 775 témoins.

Le risque de cancer augmente en effet chez les femmes exposées au perchloréthylène (Odds ratio [OR] 2,97 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 1,05 à 8,45) et au trichloréthylène (OR 2,15 ; IC 1,21 à 3,81). Il apparaît même une relation claire et significative avec la durée de l’exposition. Une durée d’exposition de plus de 10 ans fait plus que quadrupler le risque. Les données ne mettent pas en évidence de lien significatif entre l’exposition aux autres solvants et le risque de cancer.

Le trichloréthylène (TCE) est l’un des solvants chlorés les plus courants. Longtemps utilisé pour dégraisser les métaux, nettoyer les textiles, les machines, etc., il a été classé récemment comme agent cancérigène (de classe I), sur la base de travaux suggérant un lien avec le cancer du rein. Quant au perchloréthylène (PCE), il est utilisé dans le nettoyage à sec depuis les années 1950, lui aussi pour le nettoyage ou le dégraissage des machines et métaux, bien que ces dernières utilisations soient devenues plus rares et son emploi règlementé depuis les années 90.

Dr Roseline Péluchon