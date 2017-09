Sommeil des patients en réanimation : nous n’avons pas tout compris !

Faire en sorte que les patients de réanimation puissent jouir d’un sommeil réparateur basé sur des rythmes circadiens stables relève, pour les soignants, quasiment de l’utopie alors que de multiples facteurs se combinent à l’envi pour s’y opposer, tandis que les patients ont des besoins anaboliques accrus. Un sommeil insuffisant, de mauvaise qualité ou en inversion nycthémérale est source de confusion, de moindre récupération d’une détresse respiratoire et du syndrome de post hospitalisation.

Mais quelles peuvent bien être les perceptions et les croyances des soignants d’un côté et des patients et de leur famille de l’autre, au sujet des facteurs environnementaux et autres qui s’opposent au sommeil des patients de réanimation ? Les perceptions des patients et celles des soignants sont-elles les mêmes ?

Une étude qualitative à base d’entretiens semi directifs a porté sur 24 membres du personnel soignant (7 médecins, 5 kinésithérapeutes respiratoires, 10 infirmiers et 2 aides-soignants), sur 8 patients âgés de plus de 21 ans avec une durée moyenne de séjour de 4 (DS, 5,2) jours (tous les patients étaient en chambre seule avec des “quiet kit” : bouchons d’oreille, masques visuels) et sur 6 membres de leur entourage (visites permises 24 heures sur 24). Tous les soignants participaient au travail de nuit dans ce service de 38 lits et avaient une expérience professionnelle de 4,8 années (DS, 4,9).

Il en ressort 4 thèmes principaux :

(1) l’environnement nocturne de réanimation affecte le sommeil,

(2) des facteurs non environnementaux comme l’anxiété et des émotions fortes affectent le sommeil,

(3) les perceptions des personnes interrogées sur la qualité du sommeil ont été très variables, et

(4) les propositions visant à améliorer la qualité du sommeil ont inclus le fait de rassurer les patients et de mettre en place des stratégies de regroupement des soins

Des perceptions très différentes selon les soignants et les patients et leur entourage

Alors que 100 % des soignants désignent le bruit comme un facteur environnemental perturbant le sommeil des patients, seulement 21 % des patients et de leur entourage en arrivent à la même conclusion ; 88 % des patients et de leur entourage sont satisfaits de l’environnement de réanimation et 50 % considèrent les allers et venues nocturnes dans la chambre comme nécessaires, attendues et rassurantes ; 57 % des patients et de leur entourage déclarent que des facteurs psychologiques affectent leur sommeil bien plus que les facteurs environnementaux et 21 % des patients ont déclaré souffrir de troubles du sommeil bien avant leur séjour en réanimation.

La qualité du sommeil a été décrite comme mauvaise par 29 % des patients et leur entourage et par 63 % des soignants ; 57 % des patients et leur entourage ont déclaré bien dormir.

Ne pas sous estimer l’état psychologique des patients de réanimation

Bien que le nombre de patients et de membres de leur entourage appelés à s’exprimer soit très faible, cette étude qui a eu l’intelligence d’inclure l’entourage des patients ainsi que les aides-soignants et les kinésithérapeutes, montre que la maîtrise de l’environnement de réanimation (dont le bruit et les éclairages à toute heure) est une condition nécessaire à la qualité du sommeil des patients, mais qu’elle n’est pas suffisante. Une meilleure panification des soins dans le sens de leur regroupement, mais aussi une meilleure prise en compte des émotions négatives et de l’anxiété des patients s’avèrent primordiales et avaient été jusqu’ici reléguées au second plan par les études antérieures. Enfin, les perceptions des soignants et celles des patients et de leur entourage divergent fortement, dans le sens inattendu d’une perception plus favorable de l’environnement de réanimation par … les patients et leur entourage.

Soignants, nous n’avons donc pas encore tout compris !

Dr Bernard-Alex Gaüzère