Sortie de 120 battements par minute, film événement sur le militantisme anti Sida

Paris, le mercredi 23 août 2017 - Salué à Cannes par le Grand Prix du jury, 120 battements par minute, long métrage de Robin Campillo sort sur les écrans ce mercredi. Récit du combat mené par leslors des premières années de l’épidémie de Sida, pour obtenir notamment un plus grand soutien des autorités, ce film est aujourd’hui unanimement salué par les critiques. La presse y voit l’un des meilleurs long métrage réalisé sur le Sida à ce jour. Pour les journalistes, l’auteur et les acteurs ont su insuffler dans cette œuvre haletante, par leur mise en scène et leur jeu, l’urgence de vivre qui s’est abattue sur des milliers de jeunes gens. La qualité de la musique est également saluée ainsi que l’absence «» selon l’expression du Monde. «» renchérit de son côté Le Figaro.

M.P.