Sperme et cigarette : une liaison dangereuse ?

La cigarette ayant la réputation d’être nuisible dans de nombreux domaines de la santé, il semblerait naturel qu’elle ait un effet délétère aussi sur la fertilité masculine.

C’est cependant difficile à démontrer, et pour plusieurs raisons ; tout d’abord le spermogramme est très variable d’un individu sain à l’autre ; des erreurs méthodologiques sont à craindre sauf si on a des échantillons nombreux, certains auteurs recommandant de ne poser un diagnostic que sur au moins 3 spermogrammes. D’autre part, les normes admises par l’Organisation Mondiale de la Santé (nombre de spermatozoïdes/ml, mobilité, morphologie) ont varié au cours des dernières décennies.

Une méta-analyse récente sur les travaux entrepris entre 2010 et 2015 n’a retenu que 20 publications sur 124 après élimination de celles avec des insuffisances méthodologiques, et encore les 20 rescapées n’évaluaient-elles pas toutes le volume de l’éjaculat, la vitalité ou les anomalies morphologiques des spermatozoïdes.

Les fumeurs étaient répartis en petits (< 10 cigarettes/j), moyens (10 à 20 cigarettes/j) et gros fumeurs (> 20 cigarettes/j), mais sans tenir compte du nombre de cigarettes/an ni de la durée de l’intoxication.

Les azoospermiques, les fumeurs passifs, les porteurs de varicocèles et les autres causes d’hypofertilité, concept au demeurant vague et bien difficile à cerner étaient exclus. L’hypofertilité étant souvent multifactorielle, voire idiopathique, il est hasardeux de réduire la différence entre deux populations à un seul facteur, comme la consommation de cigarettes.

Un facteur d’oligo, asthéno et tératospermie

Malgré ces réserves, la consommation de cigarettes a pu être indubitablement incriminée comme facteur d’oligo, asthéno et tératospermie, alors qu’elle n’a pas d’impact sur le volume de l’éjaculat.

Le mécanisme de cette nocivité n’est pas élucidé mais il semble très vraisemblable qu’il fasse intervenir le stress oxydatif, une altération de l’acide désoxyribonucléique (ADN) du sperme et l’expression de micro acides ribonucléiques (ARN).

De plus, on sait qu’une détérioration modérée du spermogramme est compatible avec une grossesse normale, ce qui explique peut-être pourquoi le tabagisme n’est pas répertorié comme une cause d’infertilité par l’Association Européenne d’Urologie.

Il est quand même recommandé de conseiller aux candidats à la paternité qui consultent pour ce motif d’arrêter de fumer.

Dr Jean-Fred Warlin