Stenting du tronc commun coronaire non protégé : quelle stratégie et pour quelles lésions ?

Le traitement par stent d’une sténose du tronc commun coronaire est une alternative au pontage surtout en cas de lésions coronaires peu étendues. Malgré l’amélioration du matériel, le stenting du tronc commun coronaire reste un défi pour l’opérateur.

Ohya et coll. ont tenté d’évaluer le pronostic à long terme du stenting du tronc coronaire en fonction du type des sténoses traitées et de la stratégie de stenting choisie. Pour ce faire, ils ont eu recours aux données d’un registre évaluant la meilleure stratégie de stenting des sténoses du tronc commun (Assessing Optimal percutaneou scoronary Intervention for Left Main Coronary Artery stenting).

L’analyse a porté sur 1 607 patients consécutifs qui avaient bénéficié d’un stenting de lésions situées sur un tronc commun coronaire non protégé (les lésions intéressaient [n = 1 318] ou n’intéressaient pas la bifurcation [n = 289]). Parmi les lésions intéressant la bifurcation, 1 281 ont été traitées par stenting, avec un seul stent dans la bifurcation (n = 999) ou avec deux stents dans la bifurcation (n = 282). Parmi les lésions n’intéressant pas la bifurcation, 219 ont été traitées par un stenting qui ne touchait pas la bifurcation.

Le suivi moyen a été de 4,6 ans (intervalle de confiance [IC] 95 % [4,5 à 4,8]).

A 5 ans, comparé au risque inhérent aux lésions n’intéressant pas la bifurcation, le risque des lésions intéressant la bifurcation était neutre quant à la revascularisation de la lésion cible (hazard ratio [HR] ajusté 0,82 ; IC 95% [0,55 à1,23] ; p=0,34) et à la mortalité de toute cause (HR ajusté 1,22 ; IC 95% [0,87 à 1,71] ; p=0,26).

Comparé au risque du stenting des lésions n’intéressant pas la bifurcation, le risque du stenting de lésions de la bifurcation était neutre lui aussi quant à la revascularisation de la lésion cible (HR ajusté 1,19 ; IC 95 % [0,74 à 1,90] ; p = 0,47) et à la mortalité de toute cause (HR ajusté 0,81 ; IC 95 % [0,56 à 1,18] ; p = 0,27).

Deux stents pour les lésions de la bifurcation, un moins bon pronostic

Cependant, le stenting des lésions de bifurcation par 2 stents a été trouvé associée à un pronostic clinique plus défavorable que quand 1 seul stent était mis en place, quant à la revascularisation de la lésion cible (HR ajusté 1,76 ; IC 95 % [1,23 à 2,5] ; p = 0,002) et quant à la thrombose de stent certaine ou probable (HR brut 3,50 ; IC 95 % [1,32 à 9,3] ; p=0,01), et ce, malgré un effet neutre sur la mortalité de toute cause ( HR ajusté 1,00 ; IC 95 % [0,74 à 1,36] ; p=0,99).

Au terme de la 5e année de suivi, il n’avait pas été signalé de thrombose de stent très tardive, qu’elle soit certaine ou seulement probable.

Le pronostic à long terme du stenting des lésions d’un tronc commun coronaire non protégé ne dépend donc pas du type des lésions de bifurcation mais est lié à la stratégie de stenting choisie. En bref : 1-Après stenting, le pronostic à long terme apparaît comparable, que les lésions intéressent ou non la bifurcation du tronc commun coronaire; 2-Le devenir clinique semble comparable dans les cas où le stenting n’intéressait pas la bifurcation et dans les cas où un seul stent était utilisé au niveau de la bifurcation (en contraste, les stenting de la bifurcation par 2 stents ont été trouvés associés à un risque significativement plus élevé quant à la revascularisation de la lésion cible et la thrombose de stent par rapport au stenting de la bifurcation par un seul stent) ; 3-Quelle que soit la stratégie de stenting utilisée, il n’a pas été noté de thrombose de stent certaine ou probable à 5 ans.

Dr Robert Haïat