Stérilet au lévonorgestrel : quand l'insérer ?

Le stérilet au lévonorgestrel Mirena® est largement utilisé, non seulement dans un but contraceptif, mais également comme traitement des ménorragies et des hyperménorrhées. L'insertion de ce dispositif peut être douloureuse et de ce fait certaines femmes rejettent cette option thérapeutique. Une récente méta-analyse a conclu que l'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ne diminuait pas significativement la douleur lors de l'insertion. L'OMS recommande une insertion à n'importe quel moment du cycle, alors que le fabricant conseille de poser le stérilet dans les sept premiers jours pour profiter de l'ouverture cervicale et diminuer ainsi la douleur.

L'objectif de cette étude était de savoir si la douleur perçue par la patiente lors de l'insertion du stérilet dépendait du moment du cycle. Les auteurs néerlandais ont inclus 112 femmes randomisées en deux groupes : "pendant les règles" et "en dehors des règles". Le résultat principal était la mesure de la douleur sur une échelle EVA (de 0 à 100 mm) au moment de la pose.

La douleur est identique pendant ou en dehors des règles

Chez les nullipares, le score EVA était de 74 mm (intervalle de confiance à 95 %, IC95 : 67-81) pendant les règles, et de 66 mm (IC95 : 59-74) en dehors des règles (différence non significative : p = 0,14). Chez les patientes ayant déjà accouché, le score était de 30 mm (IC95 : 20-40) pendant les règles et de 43 mm en dehors de celles-ci (IC95 : 32-53), p = 0,08. Aucune différence n'a été mise en évidence concernant la facilité d'insertion.

Les auteurs concluent donc que, en termes de douleur ressentie par la patiente, le stérilet au lévonorgestrel peut être inséré à n'importe quel moment du cycle.

Cette étude présente d'importantes limitations, certaines signalées par les auteurs eux-mêmes. Certaines patientes avaient pris des antalgiques avant la pose et ont été incluses. D'autre part, il n'est pas précisé dans le groupe "en dehors des règles" à quel moment l'insertion a eu lieu. Or on observe une ouverture cervicale au moment de l'ovulation, qui disparaît en phase lutéale. Enfin, le nombre de patientes est trop faible pour conclure de manière absolue à l'absence de différence entre les groupes.

Ne perdons pas de vue qu'il existe actuellement un autre modèle de stérilet au lévonorgestrel, du même fabricant (Jaydess®), moins chargé en hormone et donc de durée de vie plus courte (3 ans), mais dont le diamètre de l'inserteur est plus fin (3,80 mm) que celui du Mirena® (4,74 mm).

Dr Charles Vangeenderhuysen