Subutex : faut-il accompagner les médecins exposés à de fortes pressions ?

Limoges, le jeudi 15 juin 2017 – La semaine dernière, le tribunal correctionnel de Limoges a condamné pour « prescription non conforme » de Subutex un médecin généraliste exerçant en centre ville de Limoges. Entre le 1er janvier 2014 et le 31 mai 2016 le praticien a prescrit 15 431 boîtes de ce traitement substitutif aux opiacés, dont un nombre important a alimenté un trafic. Aucune preuve n’a cependant pu être établie d’une participation du praticien à ce réseau, aucune trace d’enrichissement n’a notamment été mise en évidence. Le médecin n’a cependant pas échappé à la condamnation. Il ne s’agit pas d’une première : d’autre cas ont alimenté la chronique ces dernières années. Si la participation de certains professionnels à des trafics n’est pas impossible, il ne faut pas négliger le fait que dans certaines zones il n’existe que très peu de médecins acceptant de prendre en charge les toxicomanes. Ces praticiens font alors figure de "référents" isolés et soumis à d’importantes pressions, ce qui pourrait être le cas de ce médecin dont 40 % de la patientèle était composée de consommateurs de Subutex.

Le rôle essentiel des médecins généralistes auprès des patients dépendants aux opiacés

Pour rappeler cette réalité, trois associations dédiées à la lutte contre les addictions, MG Addiction, la Fédération Addiction et SOS Addiction ont souhaité réagir à cette information. Sans « commenter la décision de justice » les associations insistent pour que la médiatisation qui entoure ce type d’affaires ne remette pas « en cause la qualité de la pratique clinique des médecins généralistes qui suivent depuis des années des patients dépendants des opiacés et prescrivent des traitements de substitution aux opiacés : buprénorphine et méthadone ». En effet, insistent les trois organisations, ces praticiens jouent un rôle essentiel auprès des patients, en complément du travail réalisé par les structures spécialisées. « L’objectif commun devrait être de prévenir la condamnation pénale en renforçant les liens entre acteurs spécialisés et les médecins généralistes recevant un public difficile. Ils subissent de fortes pressions à la prescription de traitements de substitution aux opiacés et de psychotropes. C’est à cela que s’était attaché le réseau local auprès de ce médecin et c’est ce travail qui doit être soutenu et prolongé » insistent les organisations, qui semblent donc espérer que plutôt qu’une réponse judiciaire c’est un véritable accompagnement des professionnels qui sera mis en place face aux situations similaires.

A.H.