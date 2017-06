Succès de l’open innovation en cancérologie

Paris, le vendredi 16 juin 2017 - La plateforme de soutien à l’innovation en cancérologie MATWIN, filiale d’Unicancer, organisait les 11 et 12 mai 2017 à Bordeaux, la 3ème édition de sa convention d’affaires MEET2WIN entièrement dédiée à l’open innovation en cancérologie. Pour rappel, MATWIN, programme national de soutien à l’innovation précoce en cancérologie, repose sur un partenariat public-privé comptant onze laboratoires pharmaceutiques internationaux engagés dans la lutte contre le cancer (AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Celgene, GlaxoSmithKline, Janssen, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Sanofi) et les cancéropôles partenaires.

Une incroyable aventure

Cette 3ème édition de MEET2WIN a réuni plus de 270 acteurs européens de la chaîne de l’innovation en oncologie (grandes entreprises pharma & diag, biotechs, startups, mais aussi chercheurs, cliniciens, structures de valorisation, investisseurs, etc.), soucieux d’élargir leur réseau de contacts et optimiser leurs collaborations.

Cette convention d’affaires était organisée sur un jour et demi autour d’interventions ciblées (table ronde, atelier, conférence), de 10 présentations flash de projets et plus de 800 créneaux de rendez-vous face-à-face. Les participants ont pu profiter d’une table ronde sur les

« tendances actuelles de la cancérologie » ; d’un atelier sur les « nouveaux défis posés par la santé connectée » ; de 10 pitchs projets présentant des innovations en « 5 mn chrono » et d’une conférence-débat en présence de leaders d’opinion sur les questions de « Big data, Intelligence artificielle et Ethique», sujets centraux du progrès scientifique et technologique au sens large, et de la lutte contre le cancer en particulier.

Les deux meilleurs pitchs MEET2WIN

Les deux meilleurs projets MEET2WIN sélectionnés ont été le projet « Moncodaneum » (OncoDNA) et « candidat médicament PEP-10 » (PEP-Therapy).

Moncodaneum vise à intégrer et interpréter des données générées indépendamment de la technologie utilisée ou du contenu (ADN, ARN, protéines, ctDNA) pour tout type de cancer solide dans plus de 50 Centres Cancer à travers le monde dans l’intérêt des biologistes et des oncologues.

Quant au projet candidat médicament PEP-10, il exploite une technologie brevetée de peptides interférents qui pénètrent à l’intérieur de la cellule et inhibent jusqu’à 85 % de la croissance tumorale, sans signe de toxicité, dans des modèles animaux représentatifs de cancers du sein luminal et triple-négatif.

IB