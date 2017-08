Succès fulgurant pour la plateforme de déstockage et d’approvisionnement des pharmacies

Paris, le mercredi 30 août 2017 - Comme toutes les excellentes idées, celle qui est à l’origine de la création de la start-up toulousaine, Le comptoir des pharmacies, est aussi simple qu’efficace. Lancée il y de cela un an et demi, son objet est de servir de plateforme de vente et d’achat de produits pharmaceutiques entre officines afin de rentabiliser au maximum leurs stocks mutuels et elle compte déjà dans ses rangs 2 100 officines adhérentes qui ont été séduites par la simplicité et la réactivité du système.

Interrogé par le quotidien régional La Dépêche, Charles Romier, pharmacien, gérant et cofondateur du Comptoir des pharmacies explique l’intérêt pour les officines de souscrire à ce service : « Prenons l'exemple d'une pharmacie qui commande un traitement pour un patient qui soigne un VIH, ou un cancer, ou même un diabète. Ce traitement, coûteux, est propre à ce patient, mais si le patient déménage, change de traitement ou décède, la pharmacie reste avec un stock qu'elle a peu de chances de pouvoir réutiliser. Plutôt que de perdre ces produits, de les laisser se périmer, nous proposons aux officines de se les vendre via notre plateforme et c'est nous qui gérons l'ensemble du processus (facturation, livraison, garantie du produit, etc.). Dans 90 % des cas, si la remise sur le produit est intéressante, celui-ci est vendu dans le mois. Toutes les structures y trouvent leur compte ».

Objectif : faire adhérer un quart des officines hexagonales d’ici à la fin de l’année

Le comptoir des pharmacies annonce qu’en 18 mois d’existence, il a déjà permis d’éviter un gaspillage de 1 million d'euros de médicaments et de 700 000 euros de produits de parapharmacie. Sur le site de l’entreprise, de nombreux témoignages de pharmaciens conquis parsèment la page d’accueil, à l’instar de celui d’une dénommée Julie qui témoigne que, « pour (eux), petite officine rurale, Le comptoir des pharmacies est une réelle opportunité », ou celui d’Armand qui affirme être « très satisfait du Comptoir des pharmacies, une plateforme qui (lui) permet de vendre (ses) invendus et de trouver des produits à des prix très intéressants. C'est un outil parfait pour optimiser (ses) achats ».

Après avoir été le lauréat du concours Graine de Boss 2017, la structure continue son développement à marche forcée et assure recevoir jusqu’à 20 inscriptions par jour, avec une forte représentation des régions Alsace, Occitanie et Ile-de-France. Si le ticket d’entrée est gratuit et ne requiert aucun engagement de durée de la part des pharmacies adhérentes, Le comptoir des pharmacies se rémunère grâce à une commission de 3 % prélevée sur chaque produit commandé. Refusant d’autres actionnaires que les officines elles-mêmes, les trois dirigeants de l’entreprise qui se félicitent d’avoir déjà séduit 10 % des pharmacies françaises visent une part de marché de 25 % d’ici à fin 2017. Par ailleurs, ils affirment être également en discussion « avec de grands laboratoires qui ont aussi des problématiques de stockage ».

Benoît Thelliez