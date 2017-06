Suis-je en conflit d’intérêt sans le savoir ?

Démocratie sanitaire en danger !

Le prévenu en question, représentant l'APHP en tant qu'éminent pneumologue, est interrogé en 2015 par la commission d'enquête sénatoriale sous serment d'absence de conflits d'intérêts avec les acteurs économiques, sur les effets et coûts de la pollution de l'air sur la santé. Un an plus tard on découvre qu'il est salarié et médecin conseil du groupe Total Fina Elf depuis 1997 et membre de son CA et de sa fondation. Un traitement pour ces dernières années à plus de 100.000 € annuels + un millier d'actions + voiture de fonction, pour 9 demi-journées mensuelles. Membre de la HAS jusqu'en Mars 2016, il a des conventions avec 11 labos mais n'en déclare que 5 dans sa base publique d'intérêts... Et toutes nos institutions sanitaires fonctionnent sur ce modèle (AMM, prix des médocs, décisions concernant les vaccins, liberté de choix thérapeutique...), avec un coût énorme pour la collectivité. A quand la transparence et un minimum d'éthique, malgré des lois qui s'accumulent mais inefficaces faute de lourdes sanctions ?



Serge Rader