Suivi du couple en thérapie…possible pour tous ?

Nous pouvons tous être amenés, de façon ponctuelle ou pérenne, à rencontrer des couples. Il ne s'agit pas forcément d'une « thérapie de couple » et nous ne devons pas être « complexés » par un éventuel sentiment de « non compétence ». P. Brenot a, dans cette optique, constitué une vraie « boîte à outils » permettant à un soignant de pouvoir accompagner un couple en difficulté en évitant les principaux écueils.

Un couple est constitué de 2 sujets « désirants », c’est-à-dire de 2 personnes aux désirs propres, matures, détachées de leurs liens d’enfance et autonomes vis-à-vis de leurs ascendants et descendants. Même si nous sommes une espèce non monogame, nous souhaitons vivre en couple par tradition, malgré l’augmentation des séparations liées principalement à la baisse de toute répression morale et à l’augmentation de la durée de vie. D’autre part, le problème « principal » du couple est l’amour, lien affectif fort que l’on veut souvent préserver, même en cas de trouble relationnel important…

Devant un couple, le soignant doit avoir en tête plusieurs « comportements clés » qui peuvent l’aider :

• Être tout à fait à l’aise dans la relation aux couples, mais bien comprendre le caractère contraignant, presque « antinaturel », de la situation de couple…

• Mettre en place un cadre strict au suivi (lieu, temps, secret, clarifier les modalités du suivi dès le 1er entretien…)

• Être pédagogue et délivrer beaucoup d’informations…

• Faire un double-diagnostic sexologique et relationnel

• Gérer les éventuelles tensions, conflits (voire violences) surgissant dans le couple

• Identifier les flux transférentiels… puis « activer » la relation psychothérapique en suscitant du changement au sein du couple (proposition de changement de paradigme).

Enfin, il convient de renforcer l’identité narcissique du couple (rappel du souvenir de la rencontre, idéal conjugal, remariage...) tout en restant neutre et athéorique...

Dr Catherine Azoulay