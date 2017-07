Sur la page Facebook des parents dont l’enfant a un cancer

Partout dans le monde, on utilise de plus en plus les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, Twitter…) pour communiquer sur des sujets liés à la santé. L’impact de ce phénomène en ce qui concerne la prise en charge de certaines maladies particulières ou la défense des droits des malades a été déjà plusieurs fois analysé. Cette fois, une équipe new-yorkaise a voulu savoir ce que disaient sur leur page Facebook les parents d’enfants atteints de leucémie aiguë lymphoblastique. A partir de 18 pages personnelles, ils ont réalisé une analyse thématique des 15 852 messages affichés durant une période de 12 mois. Parmi ces messages, 2 030 étaient rédigés par les parents et les autres par d’autres utilisateurs de Facebook.

Communiquer, informer et chercher du soutien

Cinq thèmes ont émergé : 1) documenter l’histoire de la maladie, 2) partager le fardeau émotionnel associé aux soins, 3) promouvoir la prise de conscience sur les cancers pédiatriques et la défense des droits des enfants avec un cancer, 4) collecter des fonds, 5) mobiliser du soutien. Pour ce cinquième thème par exemple un message a reçu 311 like : ce dernier sollicitait des prières pour la rémission de l’enfant ainsi que pour les enfants qui sont décédés de cette maladie.

Encourager l’utilisation de Facebook tout en restant critique

Selon les auteurs, les soignants doivent reconnaître l’importance des réseaux sociaux comme véhicule de communication et de soutien pour les familles dont l’enfant est atteint d’un cancer, en l’occurrence, une leucémie aiguë lymphoblastique. Ils doivent encourager leur utilisation, tout en fournissant des outils afin que les parents puissent juger de la pertinence des informations.

Cécile Michaud, inf., PhD