Surmortalité lors des hospitalisations de fin de semaine : du vrai et du faux

L’impression de bien des réanimateurs est que le reste du monde se dévide dans leurs services chaque vendredi à partir de 18 heures et que cette partie visible de l’iceberg jette un froid sur la mortalité hospitalière supposée plus forte à chaque fin de semaine.

Il s’agit-là d’un récent sujet de violente controverse Outre Manche avec des grèves totales de médecins juniors se jugeant indument réquisitionnés pendant les fins de semaine afin de tenter de contrer une surmortalité supposée, avancée par les pouvoirs publics, le Department of Health for England ayant déclaré qu’il y avait « significant evidence demonstrating this weekend effect.” Alors que plusieurs services d’Urgences se sont retrouvés du fait d’une grève totale, absolument dépourvus de médecins, le sujet a, indeed, mérité toute l’attention de la prestigieuse London School of Hygiene & Tropical Medicine (1).

Une surmortalité administrative

Les premiers rapports affirmant une surmortalité hospitalière (parmi les nouveau-nés, nés en fin de semaine) remontent aux années 70, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Australie. Le premier démenti est venu d’un étude canadienne des années 90 qui, bien que notant une surmortalité de 25 % pour les 100 causes les plus fréquentes de décès, n’a guère retrouvé de surmortalité toutes causes de décès confondues.

En 2010, d’ambitieuses tentatives anglaises basées sur des données purement administratives n’intégrant ni l’état clinique à l’admission, ni les comorbidités, ont comparé la mortalité globale des patients hospitalisés en fin de semaine à celle des patients admis les jours de semaines, plutôt que de se focaliser sur certaines maladies, comme lors d’études précédentes. Et, Oh My Goodness, ces études ont mis en évidence une surmortalité de 10 à 15 % au cours des samedis et dimanches.

Or ces données purement administratives comportent au moins 3 biais majeurs. Tout d’abord, les erreurs de codage plus fréquentes en fin de semaine ont bien été démontrées en particulier pour les AVC non admis en urgence codés plus fréquemment « nouvel AVC » (41 % en fin de semaine vs 27 % en jour de semaine), alors qu’il s’agit de séquelles d’AVC dont la mortalité habituelle n’est que de 4 % et non de 22 % comme pour un nouvel AVC. Ensuite, a été démontrée l’insuffisance de codage des comorbidités (des AVC) en fin de semaine, avec, après ajustement du case-mix, une mortalité comparable quel que soit le jour de la semaine. Enfin, d’autres études ont établi que les patients hospitalisés le Jour du Seigneur ou la veille sont dans un état plus grave avec un risque de décès supérieur de 10 %, mais que la prise en compte dans l’analyse du risque de décès de 7 variables physiologiques (the National Early Warning Score [NEWS]), gomme cette différence (2).

Fifty, fifty ?

Il existe bien « administrativement » un effet fin de semaine avec une surmortalité des patients admis pendant cette période. Toutefois, cette surmortalité relève d’une plus grande gravité de l’état clinique et des comorbidités des patients admis en fin de semaine et non d’un défaut de prise en charge, bien que le niveau des soins soit moins poussé en fin de semaine. Il ne s’agit pas là d’une surprise quand on sait que la mort n’est pas une mesure particulièrement sensible de la qualité globale des soins reçus à l’hôpital, car seulement 4 % des décès hospitaliers sont dits évitables (3).

A quand une étude sur la mortalité hospitalière durant le sacro-saint Tea time ?

Et les auteurs de conclure avec sagesse que plutôt que de se polariser sur ces 2 jours de la semaine, ne vaudrait-il pas mieux se concentrer sur d’autres dimensions de la qualité des soins, 7 jours sur 7 : prévention des chutes et des infections nosocomiales, retards de diagnostics, information du patient, éducation des patient sur sa maladie, encadrement des médecins juniors en fin de semaine, étude des durées de séjour…

En attendant, les autorités et les politiciens seraient mieux inspirés de ne pas agiter le spectre de la surmortalité chez les patients hospitalisés en fin de semaine afin de ne pas miner la confiance de la population envers l’institution hospitalière, ainsi que le moral des soignants.

Dr Bernard-Alex Gaüzère