Survivre à un cancer, puis donner la vie

Aux USA, on dénombre plus de 45 000 adolescentes et femmes âgées de 15 à 39 ans, ayant survécu à un cancer dans leur jeune âge. Dans cette population féminine peuvent être observés des effets secondaires à long terme, liés à la maladie ou aux traitements, notamment des problèmes obstétricaux ou néo natals. Des études antérieures, européennes et australiennes, ont fait état d’un risque accru de prématurité et de petit poids de naissance, comparativement à la population générale mais peu d’études ont été consacrées à ce sujet, prenant en compte notamment le type de cancer et ses diverses modalités thérapeutiques, dont la chimio et la radiothérapie.

Un travail a été mené par C Anderson et collaborateurs afin de comparer le pronostic obstétrical d’adolescentes et de femmes jeunes ayant survécu à un cancer à celui de femmes sans antécédents néoplasiques en Caroline du Nord. Le registre central des cancers de cet état a permis d’identifier toutes les femmes âgées de 15 à 39 ans chez lesquelles une affection maligne avait été diagnostiquée entre Janvier 2000 et Décembre 2013 et de préciser le type de cancer, sa date de survenue et les thérapeutiques utilisées. Parallèlement, le registre des naissances a retrouvé tous les nouveau-nés entre Janvier 2000 et Décembre 2014 et fournit de multiples renseignements, dont le poids de naissance, l’âge gestationnel, le sexe, le mode d’accouchement, une possible multiparité, le score d’Apgar ainsi que des données sociodémographiques. Les 2 registres, cancers et naissances, ont été croisés, de diverses façons, avec une fiabilité excellente, comprise entre 96 et 98 %.

Entre Janvier 2000 et décembre 2013, 21 716 femmes jeunes ont eu un cancer, dont 8 529 ont mené une ou plusieurs grossesses entre Janvier 2000 et Décembre 2014, avec, au total, 14 132 enfants vivants. Après de multiples exclusions, l’analyse finale porte sur 2 598 nouveau-nés dont les mères avaient survécu à un cancer. Dans le même temps, en Caroline du Nord, on dénombre 1 846 339 enfants, dont 1 330 697 éligibles à l’enquête, nés de 1 369 916 femmes sans antécédents néoplasiques. Il a été procédé à un appariement de 12 990 d’entre eux, dans un rapport de 1 sur 5, en fonction de l’année de naissance et de l’âge maternel. La comparaison entre les 2 cohortes porte sur le nombre de naissances prématurées, avant la 37e, voire la 34e semaine de gestation, sur les petits poids de naissance (inférieurs à 2 500 g), sur un retard de croissance comparativement à l’âge gestationnel, sur le score d’Apgar (inférieur à 7) et sur les césariennes effectuées. Plusieurs types d’analyses statistiques ont été menés, incluant les caractéristiques propres du cancer et ses modalités de traitement.

Davantage d’accouchements prématurés et de petits poids de naissance

L’âge maternel moyen (DS) est de 31,1 (5,3) ans. On note, dans le groupe des survivantes, proportionnellement plus de femmes blanches non hispaniques (78 vs 59 %). Surtout il est relevé une proportion plus grande d’accouchements prématurés, de petits poids de naissance et de césariennes. Le cancer en cause avait été, dans 21 % des cas un mélanome/cancer de la peau, dans 19 % un cancer de la thyroïde, dans 14 % un cancer du sein, dans 7 % une maladie de Hodgkin, dans 5 % un cancer gynécologique et dans 4 % un lymphome non hodgkinien. L’âge moyen, lors du diagnostic de malignité se situait à 28,1 (5,5) ans. Le délai moyen entre cancer et naissance ultérieure est de 3,1 (2,5) ans. La majorité des néoplasies avaient été localisées (56 %) et traitées par chirurgie (85 %). Environ un quart des patientes survivantes avaient reçu de la radiothérapie (23 %) ou de la chimiothérapie (25 %). Globalement, le ratio de prévalence, RP, est de 1,52 (intervalle de confiance à 95 % [IC] : 1,34- 1,71), donc élevé, pour les naissances prématurées. Il se situe à 2,03 (IC : 1,62-2,55) pour les naissances très précoces et à 1,59 (IC : 1,38- 1,89) pour les petits poids de naissance dans le groupe de femmes ayant survécu à un cancer, comparativement à la population générale. Il est aussi relevé une faible mais significative hausse des accouchements par césariennes mais on ne constate aucune différence pour le score d’Apgar, ni les retards de croissance rapportés à l’âge gestationnel.

Risque maximum en cas de cancer simultané, de cancer du sein ou de lymphome et d’antécédents de chimiothérapie

En analyse stratifiée, le RP est, pour les naissances avant terme, à 1,98 (IC : 1,56- 2,51) en cas d’antécédent de cancer du sein, de 1,59 (IC : 1,06- 2,37) en cas de maladie de Hodgkin, de 2,11 (IC : 1,42- 3,19) pour les lymphomes non hodgkiniens et de 2,58 (IC : 1,83- 3,63) en cas d’antécédents de cancers gynécologiques. Le risque de petit poids de naissance est aussi augmenté, avec un RP calculé à 1,55 en cas de cancer du sein, à 2,41 en cas de lymphome et à 2,74 pour les cancers gynécologiques. L’augmentation de prévalence concerne principalement les femmes ayant eu un cancer durant leur grossesse mais reste significativement élevé chez celles dont la néoplasie avait précédé la conception. Globalement, les anciennes malades ayant reçu de la chimiothérapie, sans irradiation, ont un risque de prématurité (RP : 2,11 ; IC : 1,86- 2,16) et de petit poids de naissance (RP : 2,36 ; IC : 1,84- 3,03) très important. Le risque de césarienne est également augmenté, de façon toutefois plus modeste (RP : 1,16 ; IC : 1,02- 1,32). En analyse de sensibilité, après exclusion des naissances par césarienne, le RP de naissances prématurées se situe à 1,73 (IC : 1,47- 2,04) ; il est à 1,50 (CI : 1,23- 1,82) quand sont exclus, à la fois, césarienne et déclenchement du travail.

Pas d’effet sur la croissance in utero ni sur l’Apgar

Il ressort de cette étude que la prévalence des naissances prématurées et des petits poids de naissance est accrue chez les femmes jeunes ayant survécu à un cancer, comparativement à la population générale. Il est aussi observé une hausse des accouchements par césarienne. Ces augmentations culminent quand le cancer survient durant la grossesse. Par contre n’a été mise en évidence aucune différence dans le score d’Apgar à la naissance, ni de retard de croissance in utero. Ces résultats sont proches de ceux d’autres auteurs, dont Haggar qui, au terme d’une étude menée en Australie entre 1982 et 2007, avait déjà rapporté un risque relatif à 1,68 de prématurité et à 1,51 de petits poids de naissance en cas d’antécédent de cancer maternel. Les effets délétères tardifs des traitements anti cancéreux peuvent, au moins en partie, expliquer ces résultats. Ainsi, la chimiothérapie interviendrait, de par son retentissement cardiovasculaire et pulmonaire, contrairement à la radiothérapie qui semble entraîner moins de conséquences néfastes en matière de conception et d’accouchement. Le type de cancer pourrait aussi jouer un rôle, le risque culminant avec les cancers du sein et les lymphomes.

La force de ce travail tient dans l’importance de l’échantillon de population analysée et au nombre de paramètres recueillis (données sociodémographiques, sur la maladie maligne propre, sur ses traitements…). Il faut cependant regretter un manque d’information sur le désir des femmes d’avoir un enfant, ni sur le délai entre cancer et volonté de procréer. Il a pu aussi exister des erreurs de classification dans les registres de cancer et de naissance. Enfin, les femmes ayant quitté l’état de Caroline du Nord durant l’étude, environ 7 %, n’ont pas fait l’objet d’analyse.

En conclusion, chez les survivantes d’un cancer est observé un risque accru de prématurité et de petit poids de naissance, suggérant que ces femmes nécessitent une information plus grande avant la conception et une surveillance renforcée durant leur grossesse.

Dr Pierre Margent