Suspicion de pré-éclampsie : regarder le volume plaquettaire

Des auteurs américains ont étudié le bilan biologique à différents moments de la grossesse de femmes ayant eu soit une pré-éclampsie modérée (60 patientes, 40 %), ou une pré-éclampsie sévère (84 patientes, 56 %) ou une éclampsie (6 patientes, 4 %). Ces différents moments se situaient à la 1ère visite, lors de l'admission pour l'accouchement et lors du travail. La créatinine, les ASAT, les LDH, la protéinurie, l'hémoglobine, le volume globulaire moyen (MGV), la numération plaquettaire et le volume plaquettaire moyen (VPM) obtenus lors de chacune de ces étapes ont été examinés. Un groupe contrôle de 297 patientes a été constitué.

Dans le groupe des pré-éclampsies le marqueur le plus classiquement utilisé reste la détection d'une protéinurie à l'admission (p < 0,001), cependant un nouveau marqueur semble être tout aussi efficace : le volume plaquettaire. En effet, ce marqueur est apparu statistiquement plus élevé dans les cas de pré-éclampsies, à l'admission (11,8 fL ± 1,1 vs 10,8 fL ±1 , p < 0,001) et pendant le travail (11,5 fL ±1,1 vs 9,5 fL ± 0,6 , p < 0,01)

Ainsi, après ajustement en fonction de l'âge gestationnel, et en analyse multivariée le volume plaquettaire moyen est le seul biomarqueur significativement associé à la pré-éclampsie (Odds ratio OR 4,8 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] : 1,5-14,4) et à la pré-éclampsie sévère : OR 8,3 IC : 1,5-45,9).

Le volume plaquettaire moyen, paramètre biologique simple, mesuré systématiquement lors de la NFS

Dr Sylvie Coito