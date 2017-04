Syndrome de Hurler : quelle survie à long terme après greffe de cellules souches hématopoïétiques ?

Ces résultats montrent donc que la GCSH est efficace à long terme pour prévenir les morts d’origine cardio-respiratoire. Les niveaux enzymatiques requis pour corriger les différentes anomalies étant vraisemblablement différents, il reste à savoir comment manipuler la greffe de façon à obtenir des taux enzymatiques à même de corriger aussi les atteintes neurologiques et osseuses qui réclament vraisemblablement des niveaux d’alpha-L-iduronidase plus élevés.

Parmi les 33 survivants à long terme, 9 (27,3 %) avaient des examens cardiaques normaux et 2 avaient une cardiomyopathie peu importante traitée par inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC). Deux enfants ont eu un remplacement de la valve aortique avec un léger reflux aortique séquellaire ; ils recevaient également un traitement par IEC. Les 20 autres patients (60 %) avaient une insuffisance mitrale et/ou aortique légère à modérée, sans nécessité de traitement par IEC. Deux enfants avaient une hypoxémie nocturne. Un niveau enzymatique supérieur et un chimérisme donneur plus élevé étaient associés à un meilleur pronostic cardio-respiratoire, la nécessité d’une 2e transplantation de cellules souches hématopoïétiques ayant, elle, un impact négatif sur la fonction cardiaque.

Une étude britannique, menée au Royal Manchester Children’s Hospital, a eu pour objectif d’examiner la survie à long terme ainsi que la fonction cardio-pulmonaire de 54 enfants ayant bénéficié, entre 1985 et 2008, d’une GCSH pour un syndrome de Hurler. L’âge médian au moment de la première GCSH était de 15,1 mois et 16 enfants ont reçu une enzymothérapie substitutive encadrant la greffe, comme cela est recommandé actuellement. Après la première GCSH, 9 patients sont décédés. Chez les 45 survivants, 17 ont eu une 2e greffe (18 échecs mais un perdu de vue) parmi lesquels 12 ont survécu. Au total, 33 patients ont pu être évalués à long terme (6 enfants étant suivis dans d’autres centres). Hormis les morts survenues la première année suivant la GCSH, il n’y a eu aucun autre décès ultérieurement, le taux de survie globale étant de 73,7 % à 20 ans (intervalle de confiance à 95 % de 60,3 %-83,5 %).

Le syndrome de Hurler, mucopolysaccharidose de type I due à un déficit en alpha-L-iduronidase, est responsable d’une atteinte multisystémique majeure, le décès survenant, en l’absence de traitement, au cours de la première décennie, le plus souvent en rapport avec des complications cardio-respiratoires. Cependant, le pronostic a été radicalement amélioré grâce à la greffe de cellules souches hématopoïétique (GCSH) et à la substitution enzymatique, la première ayant la caractéristique de pouvoir avoir un impact sur l’atteinte neurologique, contrairement à l’enzyme recombinante qui ne passe pas la barrière hémato-encéphalique.

Référence

Lum SH et coll. : Long terme survival and cardiopulmonary outcome in children with Hurler syndome after haematopoietic stem cell transplantation. J Inherit Metab Dis. 2017 Mar 10. doi: 10.1007/s10545-017-0034-6. Publication avancée en ligne.