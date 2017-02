Syndrome du Pokémon rare: un nouveau syndrome délirant ?

Les idées délirantes sont sensibles à l’environnement culturel. Mais elles gardent une extrême stabilité dans leur mécanisme sous-jacent. Pour affirmer cette conclusion, une équipe du SHU de Thérapeutique et de Santé Mentale du CH Sainte-Anne à Paris faisait état du cas d’une femme de 58 ans, hospitalisée pour la prise en charge d’un état maniaque délirant dans un contexte de rupture thérapeutique.

A son arrivée dans le service, elle présente un état d’excitation psychomotrice avec logorrhée, tachypsychie, coq à l’âne, associé à une insomnie totale et rapporte sans réticence son agacement lié à « toutes les tentatives de captures » dont elle fait l’objet. Madame M. décrit qu’elle est prise « dans ce nouveau jeu, vous savez bien, le Pokétruc ! ». Du fait de sa rareté et de sa valeur, elle est sans cesse l’objet de tentatives de capture via les téléphones portables pointés vers elle lorsqu’elle circule dans la rue. La conviction reste inébranlable pendant toute la durée de l’épisode. Outre le fait qu’il semble bien qu’il s’agisse de la première description d’idées de références en lien avec un jeu populaire de réalité virtuelle utilisant les Smartphones, ce cas se rapproche fortement des descriptions de cas de patients atteints du ‘syndrome de Truman’, ou le sentiment d’être le héros involontaire d’un show filmé.

Dr Dominique-Jean Bouilliez