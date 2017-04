Syndrome néphrotique: les anticoagulants à titre prophylactique sont-ils justifiés ?

Le syndrome néphrotique idiopathique (SNI) qui fait partie des maladies orphelines prédispose à la survenue d’une maladie veineuse thrombo-embolique (MVTE). Cette notion classique reste cependant vague en termes de prévalence et d’incidence, ces dernières variant nettement d’une étude à l’autre, en fonction de paramètres cliniques ou biologiques mal connus. La remarque vaut également pour le recours au traitement anticoagulant prophylactique et il n’existe d’ailleurs aucune étude contrôlée permettant d’estimer le rapport bénéfice/risque d’une telle stratégie.

Une étude de cohorte prospective s’est penchée sur le SNI de l’adulte, afin d’en savoir plus sur la MVTE qui peut lui être associée, notamment l’incidence de ses manifestations aiguës. L’objectif a été aussi de juger de l’opportunité d’une étude randomisée visant à évaluer l’intérêt d’un traitement anticoagulant prophylactique et, en cas de réponse positive, déterminer l’effectif à inclure pour répondre à la question sous l’angle de la faisabilité. Une puissance de 80 % a été envisagée, le seuil de signification statistique étant fixé à p < 0,05.

Ont été inclus 206 patients (60 % de sexe masculin, d’âge moyen de 55+/-19 ans) chez lesquels le diagnostic de SNI a été posé entre 2008 et 2013, à partir des résultats de la ponction-biopsie rénale (PBR) avec un aspect de glomérulonéphrite. L’albuminémie, le rapport urinaire protéine/créatinine, le débit de filtration glomérulaire estimé, la date de la biopsie et les données histologiques ont été systématiquement pris en compte.

La durée médiane du suivi a été de 2,9 années (écart interquartile [EIQ] de 1,6 à 4,7). Au total, 14 participants (6,8 %) ont présenté une MVTE objectivement prouvée, qu’il s’agisse d’une thrombose veineuse profonde ou d’une embolie pulmonaire. Le délai médian entre la biopsie à visée diagnostique et les épisodes thrombo-emboliques a été estimé à 36 jours (EIQ de 22 à 178). Six de ces épisodes thrombo-emboliques sont survenus avant la biopsie et un en période de rémission. Si l’on raisonne en termes de suivi estimé à 270 patients-années, sept épisodes thrombo-emboliques auraient été potentiellement évités par un traitement anticoagulant administré au cours de l’évolution du SNI (soit un risque individuel annuel de 2,6 %). En fait, ce risque s’est avéré maximal en cas SNI affirmé et histologiquement stable, soit 13,3 %/an, versus 0,65 %/an en cas de néphropathie membranaire idiopathique. Dans l’hypothèse où un traitement prophylactique se fixerait pour objectif de diminuer l’incidence de la MVTE de 75 %, il faudrait inclure 972 participants pour réaliser un essai contrôlé d’une puissance de 80 %. Compte tenu de la rareté de la maladie et de la faible incidence de la complication en question, la perspective d’une telle démonstration s’apparente fort à un défi difficilement surmontable.

Dr Jean-Louis Mirandolle