Syphilis secondaire granulomateuse : une forme anatomo-clinique rare et trompeuse

Observation

Un homme de 63 ans, sans antécédent particulier en dehors d’une hypertension artérielle et d’une hyperlipidémie, consultait pour une éruption asymptomatique, cutanéo-muqueuse, progressivement extensive depuis 3 semaines dans un contexte d’état général bien conservé. L’examen clinique notait une éruption diffuse, touchant principalement le tronc, notamment les faces latérales, et les racines des membres, épargnant les paumes et les plantes ainsi que le visage. L’aspect des lésions élémentaires était polymorphe : de couleur rosée, parfois pourpres, elles étaient papuleuses par endroits (figure 1), nodulaire à d’autres (figure 2), parfois lichénoïdes, très peu squameuses. Il n’y avait pas de signe de Darier, on ne notait aucune tendance à la confluence. Cette éruption ne s’accompagnait d’aucun prurit, d’aucune douleur. L’examen des muqueuses génitales montrait des lésions cuivrées, infiltrées, relativement douloureuses, d’allure granulomateuse du sillon balanopréputial (figure 3).

Il n’y avait aucune atteinte buccale. Le reste de l’examen clinique était sans particularité. L’interrogatoire notait un rapport sexuel à risque 2 mois auparavant, le diagnostic de syphilis secondaire était évoqué, mais l’aspect très peu typique des lésions, respectant les paumes et les plantes, l’absence d’atteinte muqueuse diffuse, l’absence de polyadénopathies engageaient à évoquer d’autres diagnostics : mastocytose, parapsoriasis en gouttes, sarcoïdose, lichen plan. L’analyse microscopique d’une lésion dorsale montrait la présence d’un infiltrat inflammatoire dermique superficiel et profond de densité moyenne, fait principalement de lymphocytes non atypiques (figure 4). Cet infiltrat était par endroits lympho-histiocytaire, avec présence de granulomes épithélioïdes non palissadiques, sans nécrose caséeuse (figure 5).

Des cellules géantes étaient également présentes (figure 6) et les plasmocytes très rarement observés. La disposition de l’infiltrat était en grande partie périvasculaire, autour des capillaires, sans vascularite, mais par endroits péri-annexielle (figure 7).

L’aspect microscopique était comparable sur la biopsie d’une lésion génitale, avec ici encore un aspect granulomateux net et un aspect lichénoïde assez marqué. Les colorations de Gram, Gomori et Warthin-Starry étaient négatives, de même que l’immunofluorescence directe. Le bilan biologique standard était sans anomalie particulière. Les TPHA et VDRL étaient, en revanche, fortement positifs. Le diagnostic de syphilis secondaire granulomateuse était retenu. La recherche d’infections sexuellement transmissibles associées (hépatite B, VIH, Chlamydia, mycoplasme) était négative. Le traitement par une injection intra musculaire de 2 400 000 unités de benzathil pénicilline entraînait une disparition rapide de l’ensemble des lésions et une diminution significative et rapide du VDRL. Après un recul de 6 mois, il n’y a pas eu de récidive.

Discussion

La syphilis secondaire granulomateuse est une forme anatomo-clinique très rare, qui peut être source d’errance diagnostique, principalement lorsque, comme dans notre observation, le contingent plasmocytaire de l’infiltrat est faible. En effet, une revue générale récente(1) ne recensait que 32 cas dans la littérature. L’aspect granulomateux est en effet plus habituel dans les formes tertiaires de syphilis(2). Dans la revue de Rysgaard et coll.(1), on notait un éventail des âges large (16 à 66 ans), mais une nette prédominance masculine. La présentation clinique de ces formes granulomateuses de syphilis secondaire est trompeuse : absence d’érosions muqueuses diffuses, rareté de l’atteinte palmo-plantaire (6 cas sur 32 dans la série de Rysgaard(1)), aspect nodulaire et lichénoïde des lésions. Les lésions peuvent, dans certains cas, confluer en plaques plus ou moins annulaires.

L’aspect papulo-nodulaire, caractéristique, ne prédit cependant pas une forme granulomateuse. La syphilis secondaire granulomateuse ne semble pas être associée à un terrain particulier. La topographie de l’éruption est principalement tronculaire, atteignant également les membres. La face, comme dans notre observation, est épargnée. L’aspect granulomateux est clairement l’apanage des formes tardives de syphilis secondaire. Dans une série de 57 cas de syphilis secondaire(3), les auteurs notent un aspect granulomateux dans seulement 2 cas lorsque l’éruption est supérieure à 16 semaines. L’intensité des signes généraux est en règle générale modérée, voire absente, comme dans notre observation. Comme dans les formes non granulomateuses, les lésions n’entraînent dans la plupart des cas aucun prurit, aucune douleur. Les formes granulomateuses de syphilis secondaire répondent avec la même sensibilité à la pénicilline que les formes classiques. Les aspects microscopiques sont également trompeurs : l’infiltrat est en général pauvre, voire très pauvre en plasmocytes. Il est lymphocytaire, périvasculaire et par endroits péri-annexiel. Une topographie périsudorale eccrine est possible. Des aspects lichénoïdes peuvent s’observer. L’élément le plus caractéristique est la présence, au sein de cet infiltrat, de granulomes épithélioïdes avec cellules géantes. Un autre aspect microscopique classiquement observé dans la syphilis secondaire (turgescence endothéliale, prolifération de cellules endothéliales) n’est pas retrouvé dans la forme granulomateuse. Une élastophagocytose a été notée dans certaines observations (citées in (1)). Cet élément est à rapprocher du caractère parfois anétodermique de certaines lésions de syphilis tardive. La physiopathologie conduisant à la production de granulomes est mal connue. Des observations faisant état d’infections syphilitiques antérieures ont fait émettre l’hypothèse d’une réaction immunologique de type IV(1).

Au total, les formes granulomateuses de syphilis secondaire, bien que beaucoup plus rares que dans les formes tertiaires, doivent être connues du dermatologue et du pathologiste, car source d’errance diagnostique en l’absence de contexte anamnestique évocateur. La syphilis doit dont être évoquée au même titre que d’autres étiologies face à une éruption cutanée granulomateuse.

