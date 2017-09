Tabagisme pendant la grossesse et risque de psychopathologie chez l’enfant, de la fumée sans feu…

Le tabagisme maternel pendant la grossesse est notoirement associé à une « large gamme de préjudices pour les enfants », allant notamment d’un poids plus faible à la naissance à des « troubles liés à des perturbations du neurodéveloppement ou à des problèmes de comportement. » Confirmées régulièrement par les observations cliniques, ces associations suggèrent donc une interrogation légitime : l’exposition au tabagisme maternel pendant la grossesse augmente-t-elle aussi le risque de maladie mentale grave (schizophrénie, troubles bipolaires, addictions...) chez les descendants ?

Réalisée en Suède sur 1,7 million d’individus, une étude de cohorte apporte une réponse positive à cette question : le tabagisme maternel pendant la grossesse est effectivement associé à « un accroissement du risque de maladie mentale grave chez les descendants » : Hazard Ratio (HR) = 1,25 ; intervalle de confiance à 95 % (IC) [1,19–1,30] pour un tabagisme maternel « modéré » durant la grossesse ; et HR = 1,51 ; IC [1,44–1,59] pour un tabagisme maternel « important. »

Cependant, après l’exclusion des facteurs génétiques et environnementaux (connus), susceptibles de rapprocher les membres des fratries, les comparaisons entre frères et sœurs ont révélé « des associations beaucoup plus faibles et statistiquement non significatives » : HR = 1,09 ; IC [0,94–1,26] pour un tabagisme maternel modéré pendant la grossesse ; et HR = 1,14 ; IC [0,96–1,35] pour un tabagisme maternel important.

Aussi les auteurs estiment-ils qu’une « grande partie » de cette association épidémiologique entre une exposition in utero au tabagisme maternel et l’amplification ultérieure du risque psychiatrique chez la progéniture s’explique « vraisemblablement par des facteurs confondants familiaux », plutôt que par une spécificité tératogène du tabac.

Dr Alain Cohen