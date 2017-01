Tailler un costard à la pneumonie

Paris, le samedi 27 janvier 2017 - Les nouvelles technologies peuvent-elles permettre aux pays Africains de dépasser les obstacles qui perturbent la lutte contre de nombreuses maladies, qui déciment chaque jour des centaines d’enfants, alors qu’elles sont facilement évitées ou prises en charge dans les pays riches ? Certains veulent le croire.

L’espoir des mères

La pneumonie tue en Ouganda plus de 24 000 enfants de moins de cinq ans chaque année. Faute d’infrastructures, de laboratoires capables d’effectuer les tests nécessaires et en raison d’une pénurie de professionnels de santé très marquée, le diagnostic n’est souvent pas établi suffisamment rapidement. Des confusions avec le paludisme entraînent également régulièrement des erreurs de traitement.

Aussi, deux ingénieurs en télécommunication assistés d’une équipe de médecin, Olivia Koburongo, 26 ans, et Brian Turyabagye, 24 ans ont-ils eu l’idée de développer une "veste" intelligente permettant d’affirmer ou d’écarter en quelques secondes le diagnostic de pneumonie. Adapté, à l’enfant, le vêtement baptisé Mama-Ope (pour mother hope) est muni de capteurs qui mesure notamment la température, le rythme respiratoire et l’encombrement des poumons. Ces différents éléments sont transmis à une application médicale qui en quelques secondes indique si l’enfant pourrait souffrir de pneumonie. Le système peut être utilisé dans un dispensaire en l’absence de personnel médical, ce qui offre l’espoir d’une prise en charge améliorée.

Après avoir décroché en 2015 le deuxième prix du concours d’innovation "Big Ideas" organisé par l’Université de Californie à Berkeley, les deux ingénieurs participent aujourd’hui au prix africain 2017 de l'Académie royale britannique d'ingénierie. Ils espèrent aujourd’hui pouvoir se hisser à la première place de cette compétition afin de réaliser les derniers tests d’évaluation de leur dispositif et le faire breveter.

A suivre.

Léa Crébat