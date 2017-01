Takotsubo : quelles particularités anatomiques des artères coronaires ?

Chez les patients ayant un Takotsubo, les anomalies anatomiques des coronaires ont été significativement plus fréquentes que chez les sujets du groupe contrôle : sinuosité d’au moins une artère coronaire (critère 1: 49 % vs 20 %, p < 0,001 ; critère 2: 38 % vs 13 % ; p < 0,001), sinuosité d’au moins deux artères coronaires (critère 2: 14 % vs 3 % ; p = 0,005), tunnellisation de l’artère interventriculaire antérieure (41 % vs 27 % ; p = 0,02).

Référence

Arcari L et coll. : Tortuosity, Recurrent Segments, and Bridging of the Epicardial Coronary Arteries in Patients With the Takotsubo Syndrome. Am J Cardiol 2017 ; 119: 243-248.