Talc et cancer des ovaires : une amende record prononcée contre Johnson & Johnson

Los Angeles, le mardi 22 août 2017 - Des millions de femmes, notamment aux Etats-Unis, utilisent quotidiennement du talc pour leur hygiène intime ou pour éviter le frottement de leurs cuisses. Cependant, depuis plusieurs années, des études suggèrent l’existence d’un lien entre l’exposition au talc et un risque accru de cancer des ovaires. Ainsi, en 2006, l’International Agency for Research on Cancer a classé le talc parmi les substances potentiellement cancérigènes. Néanmoins, de nombreux produits à base de talc, destinés entre autres à l’hygiène intime restent disponibles sur le marché. Cette situation a conduit aux Etats-Unis des milliers de femmes utilisatrices de talc et atteintes d’un cancer des ovaires a engagé des poursuites contre les fabricants. Hier, un tribunal de Los Angeles a condamné le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson a versé des dommages intérêts records à une femme de 63 ans, Eva Echeverria qui pourrait recevoir 417 millions de dollars. L’absence d’information sur les risques associés à l’utilisation du talc a notamment été dénoncée par les magistrats. La plaignante qui n’était pas présente à l’audience en raison de son état de santé espère que son exemple incitera d’autres femmes à déposer plainte et à cesser l’utilisation du talc : de fait aux Etats-Unis, un véritable scandale sanitaire semble en train de naître.

M.P.