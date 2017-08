Tandis que j’agonise à mille lieux du fipronil…

L'hôpital de Gorakhpur

Paris, le mercredi 16 août 2017 - Tandis qu’épidémiologistes et journalistes s’épuisent pour savoir si l’ingestion d’œufs contaminés par un antiparasitaire vétérinaire est susceptible d’avoir un impact, même minime, sur la santé humaine, l’actualité est venue nous rappeler qu’à quelques lieux de là, aucun débat n’est habituellement nécessaire pour connaître de la réalité des "crises sanitaires".

En Inde des impayés tuent 85 enfants…

Ce week-end, 25 enfants sont morts, à l'hôpital public de Gorakhpur, dans l’état d’Uttar Pradesh en Inde à raison de l’absence de bonbonnes d'oxygène dans les services pédiatriques de l’établissement. Ces décès portent à 85 le nombre d’enfants victimes de cette pénurie.

Pour toute justification, la société fournissant ces dispositifs médicaux a expliqué avoir mis fin à ses services à cause de factures impayées…

… au Yémen plus de 500 000 personnes sont atteintes par le choléra

Le nombre de cas de choléra a dépassé les 500 000 ce dimanche au Yémen et plus de 2000 personnes sont décédées depuis que la flambée épidémique a commencé à se propager en avril a annoncé, dans un communiqué, l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les cas continuent de se multiplier rapidement partout dans le pays, avec 5000 personnes infectées chaque jour.

Rappelons que cette propagation rapide a été possible à la faveur de la détérioration des conditions d’hygiène et d’assainissement des eaux et dans un contexte d’effondrement des services de santé de ce pays en proie à la guerre civile…

F.H.